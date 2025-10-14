Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên đến 2.190%/năm ở Hải Phòng

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, do không có công việc ổn định, Quách Đức Anh đã cho nhiều người vay tiền theo hình thức “họ góp” để lấy lãi tiêu xài cá nhân.

Gia Đạt

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố bị can Quách Đức Anh (SN 1996, trú tại 21/52 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', sau khi phát hiện đối tượng cho vay với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 2.190%/năm.

capture-2201.png
Đối tượng Quách Đức Anh.

Trước đó, ngày 16/9/2025, Công an phường Gia Viên tiếp nhận đơn trình báo của hai phụ nữ trú tại phường Gia Viên và phường Đông Hải về việc bị Quách Đức Anh cho vay với mức lãi suất vượt xa quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định: Từ đầu năm 2025, do không có công việc ổn định, Quách Đức Anh đã cho nhiều người vay tiền theo hình thức “họ góp” để lấy lãi tiêu xài cá nhân. Cụ thể, từ ngày 1 đến 25/3/2025, Đức Anh cho chị P.T.V.H. (SN 1989, trú tại phường Gia Viên) vay 5 triệu đồng, mỗi ngày phải trả 500 nghìn đồng. Sau thời gian vay, ngoài tiền gốc, chị H. phải nộp thêm 7,5 triệu đồng tiền lãi – tương đương mức lãi suất 2.190%/năm.

Tương tự, từ tháng 1 đến tháng 7/2025, Quách Đức Anh cho chị T.T.H.N. (SN 1988, ở phường Đông Hải) vay liên tiếp 8 “bát họ”, gồm 3 khoản 20 triệu, 3 khoản 30 triệu và 2 khoản 40 triệu đồng. Người vay phải trả lần lượt 1 triệu, 1,5 triệu và 2 triệu đồng mỗi ngày trong 26 ngày. Tổng số tiền lãi Đức Anh thu được là 69 triệu đồng, tương đương lãi suất 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 65 triệu đồng.

Hàng ngày, khoảng 18h, đối tượng trực tiếp đến nhà các bị hại thu tiền mặt. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quách Đức Anh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#cho vay lãi suất cao #Hải Phòng #quách đức anh #vay tiền #lãi suất cắt cổ #tội phạm tài chính

Bài liên quan

Xã hội

Điều tra nhóm đối tượng cho vay lãi 'cắt cổ' đến 243%/ năm ở Hà Nội

Nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, mức lãi suất từ 146%/ năm đến 243%/ năm, vượt quá mức lãi suất pháp luật cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra từ tháng 10-2024 đến tháng 8-2025 trên địa bàn Hà Nội.

z7110670458016-a235aa5df158866514692bb85c2d51e7-9880-9639jpg.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hưng Yên bắt nhóm đối tượng người Hải Phòng cho vay lãi nặng

Từ tháng 5/2025, nhóm đối tượng cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vay tổng số tiền 720 triệu đồng lãi suất cao, thu lợi bất chính 120 triệu đồng.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Giáo, SN 1987; Nguyễn Văn Sơn, SN 1982, cùng trú tại xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng; Lâm Duy Minh, SN 1994, trú tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Hải Tú, SN 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở Hưng Yên

Theo điều tra, Nguyễn Đức Tiệp đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình (cũ) vay tiền với lãi suất cao (3.000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày).

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tiệp (SN 1988), trú tại tỉnh Hưng Yên về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

6.jpg
Một số vật chứng của vụ án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Vụ Ngân 98 không chỉ gây chấn động mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới