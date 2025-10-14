Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên đến 2.190%/năm ở Hải Phòng

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, do không có công việc ổn định, Quách Đức Anh đã cho nhiều người vay tiền theo hình thức “họ góp” để lấy lãi tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố bị can Quách Đức Anh (SN 1996, trú tại 21/52 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', sau khi phát hiện đối tượng cho vay với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 2.190%/năm.

Đối tượng Quách Đức Anh.

Trước đó, ngày 16/9/2025, Công an phường Gia Viên tiếp nhận đơn trình báo của hai phụ nữ trú tại phường Gia Viên và phường Đông Hải về việc bị Quách Đức Anh cho vay với mức lãi suất vượt xa quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định: Từ đầu năm 2025, do không có công việc ổn định, Quách Đức Anh đã cho nhiều người vay tiền theo hình thức “họ góp” để lấy lãi tiêu xài cá nhân. Cụ thể, từ ngày 1 đến 25/3/2025, Đức Anh cho chị P.T.V.H. (SN 1989, trú tại phường Gia Viên) vay 5 triệu đồng, mỗi ngày phải trả 500 nghìn đồng. Sau thời gian vay, ngoài tiền gốc, chị H. phải nộp thêm 7,5 triệu đồng tiền lãi – tương đương mức lãi suất 2.190%/năm.

Tương tự, từ tháng 1 đến tháng 7/2025, Quách Đức Anh cho chị T.T.H.N. (SN 1988, ở phường Đông Hải) vay liên tiếp 8 “bát họ”, gồm 3 khoản 20 triệu, 3 khoản 30 triệu và 2 khoản 40 triệu đồng. Người vay phải trả lần lượt 1 triệu, 1,5 triệu và 2 triệu đồng mỗi ngày trong 26 ngày. Tổng số tiền lãi Đức Anh thu được là 69 triệu đồng, tương đương lãi suất 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 65 triệu đồng.

Hàng ngày, khoảng 18h, đối tượng trực tiếp đến nhà các bị hại thu tiền mặt. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quách Đức Anh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

