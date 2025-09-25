Công an Hưng Yên bắt nhóm đối tượng người Hải Phòng cho vay lãi nặng

Từ tháng 5/2025, nhóm đối tượng cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vay tổng số tiền 720 triệu đồng lãi suất cao, thu lợi bất chính 120 triệu đồng.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Giáo, SN 1987; Nguyễn Văn Sơn, SN 1982, cùng trú tại xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng; Lâm Duy Minh, SN 1994, trú tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Hải Tú, SN 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng.

Các đối tượng bị khởi tố, lần lượt từ trái sang phải: Nguyễn Hải Tú, Lâm Duy Minh, Nguyễn Văn Giáo, Nguyễn Văn Sơn

Thông tin ban đầu, tháng 9/2025, Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên tỉnh dưới hình thức “bốc bát họ”, thu lãi theo ngày với mức lãi suất 3.333đ/1 triệu/1 ngày.

Qua theo dõi, xác minh, cảnh sát xác định, nhóm đối tượng trên do Nguyễn Văn Giáo cầm đầu.

Giáo là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm với mục đích sớm tìm được “việc nhẹ lương cao”. Khi thấy trên mạng xã hội quảng cáo công việc cho vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ” thu lãi theo ngày sẽ thu được lợi nhuận cao nên Giáo nảy sinh ý định cho vay lãi ngày để thu lợi bất chính.

Giáo thuê 3 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng cùng làm việc với mình và phân công mỗi đối tượng một nhiệm vụ khác nhau như bố trí 1 đối tượng thường xuyên tìm kiếm khách hàng cho vay, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của khách hàng; 1 đối tượng có nhiệm vụ theo dõi, quản lý sổ sách, thông báo người vay hạn trả nợ, báo cáo với Giáo về tình hình các khoản vay; 1 đối tượng có nhiệm vụ gặp gỡ khách hàng để thu gốc, lãi hàng tuần.

Để che giấu thông tin cá nhân, đề phòng việc kiểm tra, xử lý của cơ quan Công an, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất lựa chọn địa bàn hoạt động ở xa nơi cư trú và thống nhất cho vay dưới hình thức “bốc bát họ”; cùng tìm kiếm, lựa chọn người vay là những người có tài sản riêng như nhà, đất…, có công việc ổn định hoặc có cửa hàng kinh doanh riêng nhưng đang gặp khó khăn về tài chính, không muốn làm hồ sơ, thủ tục vay tiền tại các tổ chức ngân hàng, tín dụng hợp pháp nên buộc phải tìm đến chúng để vay tiền chi tiêu và kinh doanh.

Sau khi xác định người vay đáp ứng được đủ các điều kiện theo yêu cầu, chúng sẽ cho họ vay số tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng dưới hình thức “bốc bát họ”, người vay bắt buộc phải trả gốc kèm theo một khoản lãi lớn trong khoảng thời gian ngắn (sau 5 ngày người vay phải trả gốc và lãi 1 lần) nhằm thu lợi bất chính với số tiền không nhỏ từ chính người vay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 5/2025 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (tập trung ở các phường Trần Lãm, Trà Lý, Thái Bình) vay tổng số tiền 720 triệu đồng với lãi suất cao và thu lợi bất chính 120 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

