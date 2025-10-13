Điều tra nhóm đối tượng cho vay lãi 'cắt cổ' đến 243%/ năm ở Hà Nội

Nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, mức lãi suất từ 146%/ năm đến 243%/ năm, vượt quá mức lãi suất pháp luật cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra từ tháng 10-2024 đến tháng 8-2025 trên địa bàn Hà Nội.

Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định các bị can Trần Quang Huy (SN 1993; trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); Võ Khánh Toàn (SN 2006; trú tại Tập thể C8, phường Giảng Võ, Hà Nội); Nguyễn Vũ Hải Phong (SN 1999; trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) có hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, mức lãi suất từ 146%/ năm đến 243%/ năm, vượt quá mức lãi suất pháp luật cho phép. Quá trình điều tra, xác định các bị can trên đã cho 13 người vay, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng và đã thu lợi bất chính hơn 205 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo những người đã vay tiền của Trần Quang Huy, Võ Khánh Toàn và Nguyễn Vũ Hải Phong thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội (qua Tổ địa bàn số 4 - Đội 4 - Phòng Cảnh sát Hình sự; Địa chỉ số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, TP Hà Nội; Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Chí Thanh, Điện thoại liên hệ: 0988.718.986) để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

