Thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé 12 tuổi ở Lào Cai sẽ bị xử lý ra sao?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là vụ án hình sự đau lòng khi cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là trẻ em.

Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai mới đây thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Trần Trọng Hiếu (SN 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tối 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L, (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (SN 2013, 12 tuổi) bị Trần Trọng Hiếu hiếp dâm, tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Bảo Hà đã bắt giữ Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà vào tối ngày 3/11.

Trần Trọng Hiếu tại cơ quan công an

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ Việt Nam cho rằng, đây là vụ án hình sự đau lòng khi cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là trẻ em.

Thực tế thời gian qua, không ít các vụ xâm hại tình dục xảy ra, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hoặc có những trường hợp xảy ra đối với trẻ em sinh sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quản lý, bảo vệ của cha mẹ.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và những hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi. Pháp luật hình sự cũng quy định mọi hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 13 tuổi đều là hành vi hiếp dâm kể cả trong trường hợp hai bên có tự nguyện.

Điều 142 Bộ luật Hình sự quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: “Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi…”.

Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Theo luật sư Cường, pháp luật Việt Nam quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ 14 tuổi và mọi hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 13 tuổi, đều là hành vi hiếp dâm nên người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi hiếp dâm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hình phạt với người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể tới 12 năm tù.

Với thông tin bước đầu, Trần Trọng Hiếu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Để giải quyết vụ án này, chứng minh tội phạm, Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ độ tuổi của nạn nhân và đối tượng gây án trên cơ sở các giấy tờ nhân thân như giấy khai sinh, căn cước công dân và các chứng cứ khác có liên quan.

Theo quy định của pháp luật, người chưa đủ 18 tuổi phạm tội sẽ được áp dụng chính sách về tư pháp với người chưa thành niên. Theo đó, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Do bị can là người chưa đủ 18 tuổi nên sẽ được áp dụng chính sách tố tụng dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi, theo đó cán bộ điều tra, kiểm sát viên, truy tố chuyên trách, các cán bộ có am hiểu về tâm lý có nghiệp vụ để vừa làm rõ tình tiết của vụ án, xử lý đối tượng gây án vừa tăng cường các giải pháp răn đe, giáo dục đối với người phạm tội.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần tăng cường các giải pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của các phụ huynh và trẻ em. Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở độ tuổi chưa thành niên để các em nhận thức được giới hạn hành vi của mình, quy định pháp luật về bảo vệ quyền tự do tình dục và các kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những tình huống có thể bị xâm hại tình dục.

Các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với các con em mình, đặc biệt là các con đang ở tuổi dậy thì. Những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu sự quản lý giáo dục của cha mẹ hoặc có hoàn cảnh khó khăn cần có sự chung tay giúp sức của nhà trường và cộng đồng xã hội.