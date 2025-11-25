Hà Nội

Xã hội

Bắc Ninh khởi tố 4 bị can hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Bốn đối tượng hẹn gặp và dẫn cháu Y. đến khu vực đường làng vắng người qua lại rồi cưỡng ép, thay nhau quan hệ tình dục với nạn nhân.

Khánh Hoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn ngày 24/11.

1-4018.jpg
Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình Thục. (Ảnh: Quốc Phương).
2-8679.jpg
Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Khải. (Ảnh: Quốc Phương).

Theo đó, các đối tượng gồm: Phạm Xuân Phát (sinh ngày 12/9/2007); Vương Đức Phúc (sinh ngày 17/12/2007); Nguyễn Văn Khải (sinh năm 2003) và Nguyễn Đình Thục (sinh năm 2001) đều trú tại thôn Nội, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Theo điều tra, tháng 9/2025, trong khi đi tập thể dục buổi tối, Phát và Thục gặp cháu V.T.N.Y (sinh năm 2011, ở xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) đi xe đạp điện nên đã bắt chuyện làm quen. Sau đó Phát và Thục kể lại với Phúc và Khải về việc quen biết Y.

Sau khi bàn bạc thống nhất, ngày 13/11, 4 đối tượng hẹn gặp và dẫn Y đến khu vực đường làng vắng người qua lại. Tại đây 4 đối tượng đã cưỡng ép và thay nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Y.

Ngày 17/11, khi nghe cháu Y nói chuyện về việc bị xâm hại tình dục, người thân của cháu đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phân công kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, tham gia lấy lời khai các đối tượng liên quan và người bị hại.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé 12 tuổi ở Lào Cai sẽ bị xử lý ra sao?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là vụ án hình sự đau lòng khi cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là trẻ em.

Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai mới đây thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Trần Trọng Hiếu (SN 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tối 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L, (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (SN 2013, 12 tuổi) bị Trần Trọng Hiếu hiếp dâm, tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Xã hội

Bắt giữ thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Sau khi hiếp dâm cháu Đ.T.B. (12 tuổi), Trần Trọng Hiếu (15 tuổi) bỏ trốn đến khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà (Lào Cai) thì bị Công an bắt giữ.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà), để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

cats-7358.jpg
Đối tượng Trần Trọng Hiếu tại cơ quan Công an.
Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an hiếp dâm nữ sinh ở Đà Nẵng

Nguyễn Văn Thân cùng đồng phạm giả danh Công an, chặn xe, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Ngày 19/10, thông tin Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú tổ 01TG, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 30/9/2025, qua công tác nắm địa bàn, Tổ công tác 911 phát hiện thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh Công an chặn xe, đe dọa và xâm hại một phụ nữ xảy ra rạng sáng 24/9/2025 trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

