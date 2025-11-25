Bắc Ninh khởi tố 4 bị can hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Bốn đối tượng hẹn gặp và dẫn cháu Y. đến khu vực đường làng vắng người qua lại rồi cưỡng ép, thay nhau quan hệ tình dục với nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn ngày 24/11.

Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình Thục. (Ảnh: Quốc Phương).

Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Khải. (Ảnh: Quốc Phương).

Theo đó, các đối tượng gồm: Phạm Xuân Phát (sinh ngày 12/9/2007); Vương Đức Phúc (sinh ngày 17/12/2007); Nguyễn Văn Khải (sinh năm 2003) và Nguyễn Đình Thục (sinh năm 2001) đều trú tại thôn Nội, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Theo điều tra, tháng 9/2025, trong khi đi tập thể dục buổi tối, Phát và Thục gặp cháu V.T.N.Y (sinh năm 2011, ở xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) đi xe đạp điện nên đã bắt chuyện làm quen. Sau đó Phát và Thục kể lại với Phúc và Khải về việc quen biết Y.

Sau khi bàn bạc thống nhất, ngày 13/11, 4 đối tượng hẹn gặp và dẫn Y đến khu vực đường làng vắng người qua lại. Tại đây 4 đối tượng đã cưỡng ép và thay nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Y.

Ngày 17/11, khi nghe cháu Y nói chuyện về việc bị xâm hại tình dục, người thân của cháu đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phân công kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, tham gia lấy lời khai các đối tượng liên quan và người bị hại.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.