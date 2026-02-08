Khởi tố 2 vợ chồng sản xuất, buôn bán rong biển khô giả tại Đà Nẵng

Ngày 8/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với VKSND khu vực IV – Đà Nẵng điều tra, phát hiện và khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là rong biển khô.

Nguyễn Tấn Hiền và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô các loại có xuất xứ Việt Nam. Các nguồn cung hàng có quanh năm và giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung. Điều bất thường là rong biển sản xuất ở Việt Nam thường chỉ có theo mùa cố định, giá bán cao hơn so với rong được nhập khẩu nước ngoài.

Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dana Food (5 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận định đơn vị có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP xác lập chuyên án trinh sát, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ.

Quá trình điều tra xác định Công ty Dana Food do Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm. Cụ thể như giá bán các mặt hàng rong biển của công ty này rẻ hơn so với mặt bằng chung hàng cùng loại trên thị trường. Công ty tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu Dana Food có xuất xứ Việt Nam, nhưng trên thực tế đây là hàng nhập Trung Quốc.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hiền, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trang. Qua khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty Dana Food, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc