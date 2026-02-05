Khởi tố kẻ bóp cổ anh trai tử vong ở An Giang

Bực tức vì bị anh trai đánh, đối tượng Hoàng Dũng (tỉnh An Giang) đã dùng 2 tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 5/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Dũng (SN 1972, cư trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra xác định, Hoàng Dũng cùng anh ruột là H.Đ (SN 1968) sống chung nhà tại tổ 15, khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Khoảng 19h30 ngày 23/1, trong quá trình sinh hoạt, giữa Hoàng Dũng và ông H.Đ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Đối tượng Hoàng Dũng tại cơ quan Công an.

Trong lúc xô xát, ông H.Đ dùng chổi đánh và dùng tay đánh vào mặt Dũng. Sau đó, Dũng đánh ông H.Đ ngã xuống sàn nhà, rồi ngồi đè lên người nạn nhân và dùng hai tay bóp cổ cho đến khi ông Đ. bất động.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đến can ngăn, nhưng ông H.Đ đã tử vong.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Dũng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

