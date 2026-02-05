Khởi tố nhóm đối tượng thô bạo với phụ nữ mang thai tại Quảng Trị

Nhóm đối tượng đã có hành vi thô bạo đối với người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, Quảng Trị.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), Võ Phi Long (SN 1989), cùng trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị và Trần Đình Dương (SN 1989, trú tại phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra xác định, tối ngày 8/1, chị T.T.B., trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đến tại phòng nghỉ của chồng tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, Quảng Trị.

Tại đây, nhóm 3 đối tượng gồm Nguyễn Minh Thảo, Võ Phi Long và Trần Đình Dương xông vào trong và có hành vi chửi bới, to tiếng, sử dụng điện thoại quay video, cản trở hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Đáng chú ý, nhóm đối tượng còn có hành vi thô bạo đối với chị T.T.B đang mang thai tháng thứ 8.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể như người quay video, người cản trở xe ô tô chở cát, người tìm sổ ghi chép mua bán cát… có dấu hiệu có tổ chức.

Liên quan đến nội dung chị T.T.B trình báo bị mất số tiền 80 triệu đồng trong thời gian nhóm đối tượng trên xông vào gây gổ, qua công tác khám nghiệm hiện trường và thực nghiệm điều tra, Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc chị T.T.B không bị mất tiền. Số tiền này do chị T.T.B mượn người thân, để trong cốp xe máy cá nhân nhưng tại thời điểm đó do hoảng loạn nên lầm tưởng bị mất. Ngày 16/1, gia đình chị T.T.B đã tìm thấy số tiền trên trong cốp xe cá nhân.

Được biết, trước đó vào ngày 21/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cũ tuyên phạt 6 tháng tù.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.