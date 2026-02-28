Góc nhìn pháp lý vụ đô vật tử vong khi tham gia lễ hội ở Hà Nội

Sự việc một đô vật tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai (Hà Nội) diễn ra vào chiều 26/2, có đặt ra trách nhiệm pháp lý?

Chiều 26/2, khi tham gia đấu vật đầu xuân tại lễ hội thôn Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội), đô vật Nguyễn Văn T. (SN 1982) không may bị vật gập gãy cổ, tử vong vào sáng sớm hôm sau.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ việc hy hữu. Diễn biến sự việc qua clip cho thấy, hậu quả là không được lường trước, không thấy dấu hiệu phạm luật của đô vật đối kháng. Bởi quá trình tham gia thi đấu, hai đô vật đang thực hiện các động tác vật theo phong tục truyền thống. Nhưng sau đó, một đô vật bị quật ngã rồi bất tỉnh, tử vong.

Một người đàn ông tử vong khi tham gia hội vật ở làng.

Với hậu quả chết người xảy ra, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, đặc biệt là sẽ xác định hậu quả tử vong có lỗi của đô vật trong tình huống đối kháng hay không.

Về nguyên tắc và phải có hành vi vi phạm pháp luật, có lỗi, gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mới phải chịu trách nhiệm pháp lý. Những tình huống va chạm, tác động có hậu quả nghiêm trọng nhưng người tác động không có lỗi, thuộc trường hợp bất khả kháng, sự kiện bất ngờ hoặc một trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự thì vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ không được đặt ra.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ cuộc đấu vật này được tổ chức như thế nào, danh tính của hai đô vật, các động tác của hai bên khi tham gia thi đấu, tình trạng sức khỏe trước khi tham gia trận đấu, đơn vị tổ chức và các quy tắc để đảm bảo an toàn cho trận đấu? Trường hợp nếu có lỗi gây ra hậu quả nghiêm trọng, người có lỗi phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trường hợp nếu không xác định được lỗi của tổ chức cá nhân, vấn đề trách nhiệm pháp lý sẽ không được đặt ra. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ cho gia đình có người tử vong sẽ được thực hiện theo quy chế, chính sách của địa phương thể hiện tính nhân đạo, nhân văn làm giảm bớt nỗi đau của gia đình đô vật.

Luật sư Cường cho rằng, việc làm rõ nguyên nhân đô vật tử vong để đảm bảo công bằng xã hội, đồng thời để thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Trong trường hợp là các loại hình thi đấu hoặc các trò chơi dân gian yếu tố an toàn cần được đề cao và phải tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn cho các vận động viên, các đô vật.

Qua vụ việc này cũng cần tăng cường tuyên truyền các giải pháp để đảm bảo an toàn cho các vận động viên, các đô vật và những người tham gia các lễ hội để tránh các vụ việc tai nạn, thương vong có thể xảy ra. Đối với các hoạt động thể thao có những chất mạo hiểm, những hoạt động đối kháng có thể dẫn đến thương tích cần có sự kiểm soát chặt chẽ của đơn vị tổ chức, của chính quyền địa phương để tránh những thiệt hại không đáng có có thể xảy ra.

Đối với đô vật vô tình quật gẫy cổ đô vật đối kháng khi thi đấu, luật sư Cường cho rằng, trong tình huống này rất khó có thể quy kết là đô vật cố tình thực hiện hành vi. Bởi nội dung qua clip cho thấy đô vật bị ôm vào bụng rồi vật ngửa ra, quá trình vật lộn đầu có va chạm xuống đất dẫn đến bất tỉnh. Sự va quệt cũng không quá mạnh, không phải là động tác siết cổ, khóa cổ như trong một số môn võ cổ truyền và MMA.

Hoạt động diễn ra trên sàn đấu, có trọng tài phải có sự chứng kiến của mọi người, cũng không có gì chứng minh là hai bên có mâu thuẫn đến mức có ý định sát hại lẫn nhau. Do đó, để quy kết hành vi cố ý sát hại người khác là không thuyết phục. Trong thể thao, với những môn đối kháng thương tích có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, các vận động viên, những người tham gia các môn thể thao đối kháng đều hiểu điều đó và cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thương tích xảy ra với mình hoặc với đối phương.

Trong trường hợp môn thể thao đối kháng mà vận động viên cố tình vi phạm luật chơi, cố ý xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác mới phải chịu trách nhiệm pháp lý. Còn trường hợp các vận động viên tuân thủ luật chơi, trọng tài không xác định có lỗi, vận động viên không phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của đối phương bởi trong tình huống đó là không có lỗi.

Pháp luật Việt Nam hiện nay không bắt buộc các đô vật, các động vận động viên tham gia các giải đấu thể thao quần chúng, văn hóa lễ hội dân gian, cam kết, ký kết các văn bản để loại trừ trách nhiệm pháp lý. Bởi vậy, các vận động viên, những người dân đăng ký tham gia lễ hội được ban tổ chức đồng ý và tuân thủ các quy tắc, luật lệ do ban tổ chức đưa ra.

Những người tham gia phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp họ không tuân thủ các quy tắc, các chuẩn mực hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật, hành vi được xác định là có lỗi và gây thiệt hại. Còn trường hợp họ đăng ký tham gia, được ban tổ chức đồng ý, họ thi đấu trên tinh thần thể thao, tuân thủ luật thi đấu thì mọi hậu quả xảy ra với những người đối kháng đều có thể được loại trừ.