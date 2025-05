Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chơi hụi, chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thế Thắm (SN 1977) và bắt tạm giam Lê Thị Tuấn, sinh năm 1980 (vợ của Thắm) ở phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Hai vợ chồng Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn.

Theo kết quả điều tra: Từ năm 2022 đến năm 2024, Trịnh Thế Thắm cùng vợ là Lê Thị Tuấn đã rủ rê lôi kéo nhiều người dân trên địa bàn phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn tham gia các dây phường, hụi do vợ chồng Thắm, Tuấn lập ra. Trong quá trình hoạt động, vợ chồng Thắm, Tuấn đã đưa ra những thông tin như: dây phường được lập có đầy đủ chân phường, thanh toán tiền đầy đủ khi người tham gia có yêu cầu lấy phường, hứa hẹn mức lãi suất cao để người chơi yên tâm tham gia đóng tiền.

Hàng tháng, mặc dù vẫn thu tiền đóng hụi của người chơi nhưng vợ chồng Thắm, Tuấn lại không tổ chức họp phường, khi các con phường hỏi thông tin về những người tham gia cùng dây phường thì Thắm và Tuấn không cho biết. Trong thời gian này, vợ chồng Thắm, Tuấn đã thu tiền phường của 43 con phường với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, việc thanh toán tiền phường được thực hiện đầy đủ.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2024, mặc dù đã mất khả năng thanh toán nhưng do cần tiền để trả nợ phường cho các dây phường đã kết thúc và chi tiêu cá nhân nhưng vợ chồng Lê Thị Tuấn và Trịnh Thế Thắm vẫn tiếp tục thu tiền đóng hụi của người cơi, đồng thời đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Lê Thị Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập các dây phường có đủ 25 hoặc 28 chân phường, được tổ chức từ tháng 1/2024 âm lịch để rủ rê lôi kéo người chơi tham gia qua đó đã chiếm đoạt số tiền 52 triệu đồng.

Đến ngày 15/6/2024, Thắm và Tuấn bỏ đi khỏi địa phương, không thông báo với chính quyền và những người tham gia đóng phường nên nhiều người đã tham gia đóng tiền phường nhưng không được nhận tiền đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của 2 vợ chồng Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

