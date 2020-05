Ăn 2 càng cua suýt chết, cua mặt quỷ nguy hiểm ra sao?

Rất may, việc xử lý kịp thời sau đó của các bác sĩ đã cứu bệnh nhân thoát khỏi cái chết do độc tố từ loài cua đáng sợ này. Người không may ăn phải cua mặt quỷ có thể tê liệt, suy hô hấp, hôn mê và tử vong nhanh chóng dù chỉ ăn với liều lượng cực thấp.



Sáng 11/5, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV Cần Thơ), cho biết các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Lê Văn Mua (36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) sau khi ăn cua lạ. Sau 3 ngày cấp cứu và điều trị nội khoa tích cực theo phác đồ chống độc, sức khỏe bệnh nhân có tiến triển tốt, tiếp xúc được với mọi người xung quanh và vận động tứ chi bình thường.

Cua mặt quỷ anh Cua đã ăn được gia đình chụp lại. Khoảng 9h30 ngày 8/5, BV Cần Thơ nhận điện thoại từ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo về việc chuyển anh Mua vào đất liền cấp cứu bằng đường hàng không. Khi đến bệnh viện, anh Mua suy hô hấp, hôn mê sâu, liệt tứ chi... Các bác sĩ nhận định người đàn ông này bị ngộ độc thức ăn vào giờ thứ 16, tiên lượng rất nặng. Lúc này, người nhà cho biết anh Mua ăn hai càng cua lạ được 10 phút thì xuất hiện cảm giác tê đầu lưỡi, tê hai tay lan xuống chân, khó thở nên đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu. Từ hình ảnh chụp lại của người thân bệnh nhân, BV Cần Thơ xác định anh Mua ăn phải cua mặt quỷ , có tên khoa học là Zosimus aeneus. Loài cua này thường sinh sống tại các rặng san hô từ khu vực Nam Phi đến đảo Hawaii. Tại Việt Nam, cua mặt quỷ thường được tìm thấy tại vùng biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu với đặc điểm dễ nhận diện là màu sắc sặc sỡ, có các nốt nâu trên nền nhạt ở vỏ. Video "Nguy cơ ngộ độc nấm và cách nhận biết nấm độc". Nguồn: VTC14. Cua mặt quỷ cũng được xem là loài cua có độc tố cao nhất trong số các loài cua biển. Đặc biệt, trong thịt và vỏ của cua mặt quỷ có một lượng lớn chất kịch độc cho hệ thần kinh như Tetrodotoxin và Saxitoxin, có thể gây tử vong cho con người nếu không may ăn phải dù chỉ là liều cực thấp. Chất độc của cua mặt quỷ hình thành do nguồn thức ăn chính là các loại tảo trong rạn san hô. Sau đó tích tụ chủ yếu trong thịt, trứng và nhiều nhất là trong thịt càng và chân. Ngoài chất độc Saxitonin, cua mặt quỷ còn có thêm hai chất độc khác là Neurotoxin và Tetrodotoxin, tương tự như chất độc trong cá nóc. Các độc tố này đều có độc tính mạnh, tác động trực tiếp tới hệ thần kinh, ức chế hô hấp. Cua mặt quỷ cũng được xem là loài cua có độc tố cao nhất trong số các loài cua biển.

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực BVCần Thơ cho biết độc tố thần kinh gồm Tetrodoxin và Saxitoxin đều được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa trong vòng 5-15 phút, nồng độ đỉnh đạt sau 20 phút và được thải hầu hết qua nước tiểu. Chỉ cần ăn phải 0,5 gram thịt loài cua này, một người trưởng thành có thể tử vong.

Triệu chứng hay gặp nhất của ngộ độc cua mặt quỷ là các dấu hiệu của hệ thần kinh như tay chân tê cứng, tê lưỡi, buồn nôn. Người bị ngộ độc sẽ nhanh chóng tiến triển các triệu chứng toàn thân nặng dần, liệt cơ hô hấp gây suy hô hấp và tử vong. Hiện nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho độc tố Saxitonin trong cua mặt quỷ

Cách tốt nhất để phòng tránh ngộ độc cua mặt quỷ là không ăn những loài cua lạ, không rõ độc tính. Trong trường hợp nghi ngờ đã ăn phải cua mặt quỷ, cần nhanh chóng gọi cấp cứu đồng thời tìm mọi cách để nôn hết thức ăn vừa ăn ra ngoài. Khi đến bệnh viện, người ngộ độc sẽ được uống than hoạt tính để hút hết chất độc còn sót lại trong đường ruột và có thể được xem xét rửa dạ dày. Đồng thời, các bác sĩ cũng sẽ tiến hành điều trị nâng đỡ nếu người ngộ độc có các triệu chứng của hệ thần kinh và suy hô hấp.