Sản phẩm Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên bị thu hồi

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 1173/QLD-MP ngày 15/4 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, đơn vị này thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml); số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023; hạn dùng 3 năm kể từ ngày sản xuất; số công bố 23/22/CBMP-TV.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, sản xuất là Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Sản phẩm trên đã được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu kiểm nghiệm tại chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy, lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Công văn thu hồi lô sản phẩm sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) vi phạm, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời, tiến hành thu hồi lô, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên. Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, xử lý đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Mỹ Nguyên có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml); tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Công ty phải gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) không đạt chuẩn chất lượng về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/5.

Cục Quản lý Dược đề nghị, Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh kiểm tra Công ty Mỹ Nguyên và chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên về chấp hành quy định của pháp luật liên quan quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Song song đó, giám sát các công ty thực hiện thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) không đáp ứng quy định. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/6.

Sáng 24/4, khảo sát cho thấy, Fanpage “Công ty Mỹ Nguyên” và website có địa chỉ https://www.mynguyenvn.com có quảng cáo Công ty Mỹ Nguyên chuyên cung cấp bàn chải, đồ dùng khách sạn; là đối tác của nhiều thương hiệu có tiếng. Các trang dẫn về địa chỉ 720/30 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, địa chỉ này là nơi kinh doanh của một cửa hàng gas.

Fanpage “Công ty Mỹ Nguyên”. Ảnh chụp màn hình.

Website https://www.mynguyenvn.com có quảng cáo Công ty Mỹ Nguyên chuyên cung cấp bàn chải, đồ dùng khách sạn. Ảnh chụp màn hình.

Tác hại khôn lường từ mỹ phẩm kém chất lượng

Việc cơ quan chức năng có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) khiến nhiều người hoang mang, vì họ không biết trước đó có dùng phải sản phẩm không đảm bảo chất lượng hay không.

Anh Phạm Quốc Hùng (34 tuổi, TP HCM) chia sẻ, qua báo chí, biết thông tin lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml); số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023 bị thu hồi, rất hoang mang. “Nếu không may dùng phải lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) thuộc diện bị thu hồi, có bị ảnh hưởng sức khỏe hay biến chứng gì không?”, anh Hùng đặt câu hỏi.

Tác hại khôn lường từ mỹ phẩm kém chất lượng. Ảnh minh hoạ.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương (Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, sản phẩm mỹ phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt, gồm tiêu chuẩn của nhà sản xuất, hệ thống bảo quản lưu trữ và phân phối và quan trọng nhất là tiêu chuẩn về các thành phần của mỹ phẩm được Cục Quản lý Dược quy định.

Cụ thể, mỹ phẩm không được chứa chất cấm, nồng độ các chất phải trong hạn mức quy định để không gây hại cho da, cũng như sức khỏe của người dùng. Để đảm bảo được tiêu chuẩn ấy, nhà phân phối phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và trình hồ sơ lên Cục Quản lý Dược. Sau khi được kiểm duyệt, Cục Quản lý Dược sẽ cấp cho sản phẩm công bố mỹ phẩm, đủ điều kiện được lưu hành trên thị trường.

Mỹ phẩm kém chất lượng xuất hiện với rất nhiều hình thức khác nhau như kem trộn, rượu thuốc, hàng giả, hàng nhái, hàng xách tay… Thậm chí, hình thức và mẫu mã rất giống sản phẩm chất lượng. Người tiêu dùng phải cảnh giác, cẩn thận khi chọn mua.

Các sản phẩm này có thành phần và độ pH không đạt chuẩn, không thân thiện với làn da, có thể làm phá vỡ hàng rào bảo vệ. Điều đó khiến làn da yếu đi, dễ bắt nắng, dễ lão hóa và mắc các bệnh về da. Dấu hiệu cấp tính dễ thấy nhất là phản ứng dị ứng, kích ứng, đỏ da, ngứa, bong vảy. Mức độ nặng hơn là mụn nước, phù nề, nếu nhiễm trùng sẽ có các vảy tiết rất dày.

"Đặc biệt, sử dụng sản phẩm có chất cấm, thường xuyên lâu dài sẽ gây nhiễm độc toàn thân. Chẳng hạn, bệnh nhân bị nhiễm độc chì, các kim loại nặng mãn tính không chỉ gây biểu hiện ở da, mà còn bị nhiễm độc thần kinh, suy gan, suy thận, vô sinh…", bác sĩ Hương nhấn mạnh.

Bác sĩ Hương khuyến cáo, người tiêu dùng phải chọn nhãn hàng, cơ sở phân phối sản phẩm uy tín, tuyệt đối không dùng những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho hay, khoản 1, khoản 2, Điều 50, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng với hành vi sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng; buộc tiêu hủy mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 50; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các hành vi quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 điều này.

Trường hợp cố tình phân phối ra thị trường mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng, kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi, có thể bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 71, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về mức phạt vi phạm trong mua bán mỹ phẩm, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Ngoài phạt tiền, đơn vị bị xác định vi phạm buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm quy định tại khoản 1, khoản 2 và các điểm a, b, c khoản 3 điều 71; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.

Nếu có từ 2 sản phẩm mỹ phẩm trở lên vi phạm thuộc cùng một hành vi tại các khoản 1, 2, 3 điều 71, bị phát hiện trong cùng một lần thanh tra, kiểm tra, thì xử phạt một hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặng.

Theo tìm hiểu, Công ty Mỹ Nguyên được thành lập ngày 2/7/2002, mã số thuế 0302658525, quản lý bởi Chi cục thuế quận Tân Bình. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (sản xuất mỹ phẩm, trừ sản xuất hóa chất cơ bản tại trụ sở), do Trần Xiểu Ky làm đại diện pháp luật. Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được thành lập ngày 31/3/2009, mã số thuế 02862677445, quản lý bởi Cục thuế tỉnh Trà Vinh, do ông Trần Chí Đức làm đại diện pháp luật. Ngày 24/4, PV đến Công ty Mỹ Nguyên (địa chỉ 580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM) - được nêu trong Công văn số 1173/QLD-MP ngày 15/4 của Cục Quản lý Dược - nhằm làm rõ việc chấp hành quyết định thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml). Tuy nhiên, đây là địa chỉ không có thật. Liên hệ Công ty Mỹ Nguyên qua số hotline 028.62677xxx được đăng tải trên website https://mynguyenvn.com/, người nghe máy cho biết: “Việc này em không rõ” rồi tắt máy.