Sinh viên Bách khoa biến cây dược liệu thành Trà túi lọc an thần

Nhóm nghiên cứu gồm Lâm Hiền Xương, Trần Tường Vy, Phạm Thanh Thảo Nguyên, Nguyễn Long Hoàng, Nguyễn Hoàng Phong.

Chia sẻ với phóng viên Tri thức & Cuộc sống, bạn Nguyễn Long Hoàng - Trưởng nhóm, vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm (Trường Đại học Bách khoa) cho biết, trong lần tham quan vùng dược liệu ở tỉnh Lâm Đồng, nhận thấy cây lục lạc lá ổi dài (Assamica) được người dân địa phương nấu nước uống để tăng cường sức khỏe nên Hoàng và Võ Viết Tiến (sinh viên ngành Dược học, trường Đại học Tôn Đức Thắng) đã cùng lập nhóm để nghiên cứu những tinh chất quý giá trong cây này.

Nghiên cứu cho thấy cây có nhiều hoạt chất quý, có tác dụng tốt để an thần, chống oxy hóa, nhóm đã tìm cách tạo bột nguyên liệu khô từ cây lục lạc lá ổi dài.

Sau hàng trăm thử nghiệm, nhóm đã thành công trong việc dùng phương pháp chiết siêu âm có gia nhiệt làm tăng hiệu suất trích ly. Cao chiết được nhóm kết hợp với một số thảo dược thanh mát 100% thiên nhiên để sáng tạo ra các sản phẩm trà.

Sản phẩm được thử nghiệm độ an toàn, tác dụng phụ và hoạt tính an thần tại Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Đại học Y dược TP HCM, Bệnh viện Nhi đồng 2... Kết quả, sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Từ loại dược liệu này có thể sản xuất các loại trà túi lọc, trà latte hay trà lạnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Quân - Trưởng Phòng Thí nghiệm Nhiên liệu sinh học và Biomass (Đại học Bách khoa TP HCM), sản phẩm mẫu được chế biến và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký sáng chế sở hữu trí tuệ. Trà có hương vị thơm ngon, dễ pha trộn với các nguyên liệu khác để làm những thức uống hấp dẫn.

TS Võ Thanh Hằng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp Xanh Bách khoa – BKGI khẳng định, nếu được hỗ trợ, được hướng dẫn, sinh viên có thể biến ý tưởng thành sản phẩm giá trị và các em có thể khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp từ chính những nghiên cứu của mình. Hiện nhóm đã trồng thí điểm thành công 1.000 m2 dược liệu Assamica tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.