Kỳ thú giai đoạn đầu tiên trong vòng đời của một ngôi sao

1. Tiền sao hình thành từ các đám mây khí và bụi. Tiền sao ra đời từ các đám mây phân tử khổng lồ trong không gian. Khi một phần của đám mây này sụp đổ do lực hấp dẫn, nó bắt đầu nóng lên và dần trở thành một tiền sao. Ảnh: Pinterest. 2. Tiền sao chưa thực sự là một ngôi sao. Dù có ánh sáng yếu do nhiệt sinh ra từ quá trình co lại, tiền sao chưa có phản ứng tổng hợp hạt nhân ở lõi, nên chưa được coi là một ngôi sao thực thụ. Ảnh: Pinterest. 3. Giai đoạn tiền sao có thể kéo dài hàng triệu năm. Thời gian tồn tại của một tiền sao phụ thuộc vào khối lượng của nó. Với những tiền sao có khối lượng nhỏ như Mặt Trời, quá trình này có thể kéo dài khoảng 10 triệu năm. Ảnh: Pinterest. 4. Tiền sao có thể có đĩa bồi tụ xung quanh. Khi vật chất rơi vào tiền sao, nó có thể tạo thành một đĩa bồi tụ quay xung quanh. Đĩa này có thể là nơi hình thành các hành tinh sau này, giống như Hệ Mặt Trời của chúng ta. Ảnh: Pinterest. 5. Một số tiền sao tạo ra những luồng vật chất mạnh mẽ. Nhiều tiền sao phóng ra các dòng vật chất cực mạnh, gọi là "tia vật chất" (jet), có thể kéo dài hàng năm ánh sáng và tác động đến môi trường xung quanh. Ảnh: Pinterest. 6. Tiền sao có thể bị "chết non". Nếu một tiền sao không thu thập đủ vật chất để đạt tới nhiệt độ cần thiết cho phản ứng tổng hợp hạt nhân, nó sẽ trở thành một sao lùn nâu thay vì một ngôi sao thực thụ. Ảnh: Pinterest. 7. Khi nhiệt độ lõi đạt 10 triệu độ C, tiền sao trở thành sao thực thụ. Khi lõi tiền sao đạt khoảng 10 triệu độ C, phản ứng tổng hợp hydro thành heli bắt đầu, đánh dấu sự ra đời của một ngôi sao chính thức. Ảnh: Pinterest. 8. Các tiền sao có thể được quan sát bằng kính thiên văn hồng ngoại. Vì tiền sao bị bao phủ trong bụi dày đặc, ánh sáng khả kiến khó có thể xuyên qua, nhưng các kính thiên văn hồng ngoại như James Webb có thể phát hiện ra chúng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Tiền sao hình thành từ các đám mây khí và bụi. Tiền sao ra đời từ các đám mây phân tử khổng lồ trong không gian. Khi một phần của đám mây này sụp đổ do lực hấp dẫn , nó bắt đầu nóng lên và dần trở thành một tiền sao. Ảnh: Pinterest. 2. Tiền sao chưa thực sự là một ngôi sao. Dù có ánh sáng yếu do nhiệt sinh ra từ quá trình co lại, tiền sao chưa có phản ứng tổng hợp hạt nhân ở lõi, nên chưa được coi là một ngôi sao thực thụ. Ảnh: Pinterest. 3. Giai đoạn tiền sao có thể kéo dài hàng triệu năm. Thời gian tồn tại của một tiền sao phụ thuộc vào khối lượng của nó. Với những tiền sao có khối lượng nhỏ như Mặt Trời, quá trình này có thể kéo dài khoảng 10 triệu năm. Ảnh: Pinterest. 4. Tiền sao có thể có đĩa bồi tụ xung quanh. Khi vật chất rơi vào tiền sao, nó có thể tạo thành một đĩa bồi tụ quay xung quanh. Đĩa này có thể là nơi hình thành các hành tinh sau này, giống như Hệ Mặt Trời của chúng ta. Ảnh: Pinterest. 5. Một số tiền sao tạo ra những luồng vật chất mạnh mẽ. Nhiều tiền sao phóng ra các dòng vật chất cực mạnh, gọi là "tia vật chất" (jet), có thể kéo dài hàng năm ánh sáng và tác động đến môi trường xung quanh. Ảnh: Pinterest. 6. Tiền sao có thể bị "chết non". Nếu một tiền sao không thu thập đủ vật chất để đạt tới nhiệt độ cần thiết cho phản ứng tổng hợp hạt nhân, nó sẽ trở thành một sao lùn nâu thay vì một ngôi sao thực thụ. Ảnh: Pinterest. 7. Khi nhiệt độ lõi đạt 10 triệu độ C, tiền sao trở thành sao thực thụ. Khi lõi tiền sao đạt khoảng 10 triệu độ C, phản ứng tổng hợp hydro thành heli bắt đầu, đánh dấu sự ra đời của một ngôi sao chính thức. Ảnh: Pinterest. 8. Các tiền sao có thể được quan sát bằng kính thiên văn hồng ngoại. Vì tiền sao bị bao phủ trong bụi dày đặc, ánh sáng khả kiến khó có thể xuyên qua, nhưng các kính thiên văn hồng ngoại như James Webb có thể phát hiện ra chúng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">