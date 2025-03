Săm soi điện thoại Android bị chê “xấu xí” nhất mọi thời đại

Nothing Phone 3a Pro được đánh giá là một trong những điện thoại Android có thiết kế "xấu xí" nhất từ trước đến nay. (Ảnh: yugatech) Điểm gây tranh cãi nhất là cụm camera hình tròn khổng lồ với bố cục bất đối xứng, khiến tổng thể trông lộn xộn. (Ảnh: Gadget Flow) Camera góc siêu rộng và camera chính đối xứng nhau, nhưng đèn flash LED lại đặt chéo kỳ lạ, trong khi camera tele hình bầu dục phá vỡ sự đồng nhất. (Ảnh: Tech Times) Không gian bên dưới cụm camera gần như trống rỗng, làm tăng cảm giác thiếu cân đối và tận dụng kém. (Ảnh: Xiaomiui) Thiết kế trong suốt – vốn là điểm đặc trưng của dòng Nothing Phone – không còn sự tinh tế như trên các phiên bản trước. (Ảnh: Mint)Nothing Phone 3a Pro bị xem là bước lùi so với Nothing Phone 2a, vốn có sự cân bằng hài hòa giữa các yếu tố thiết kế. (Ảnh: markettimes) Tuy nhiên, thiết kế điện thoại mang tính chủ quan, có thể một số người vẫn yêu thích sự phá cách của Nothing Phone 3a Pro. (Ảnh: Xiaomiui) Dù gây tranh cãi về thẩm mỹ, Nothing Phone 3a Pro vẫn là một lựa chọn trong hệ sinh thái Android đa dạng, đặc biệt với những ai sử dụng ốp lưng che đi thiết kế mặt sau. (Ảnh: Android Police) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiếc điện thoại thỏi son Nokia 7280 chị em mê tít 20 năm trước.

