Lạ lùng những bộ rễ cây khổng lồ kỳ quái mọc đầy ở Trà Vinh

Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om (hay còn gọi là Ao Vuông) nằm ở khóm 3, phường 8, TP.Trà Vinh rất nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ. Ở đây nổi tiếng nhờ những rễ cây cổ thụ xung quanh ao. Hàng trăm cây sao, cây dầu có tuổi thọ từ hàng trăm năm với những bộ rễ khổng lồ trồi lên mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt. Phần lớn các cây cổ thụ ở nơi đây là cây sao, cây dầu, nhiều cây đã có tuổi đời hàng thế kỷ. Theo người dân địa phương, với đặc điểm của thổ nhưỡng và loại cây, nhiều năm qua, những cây sao, cây dầu nơi đây phát triển tốt. Ngoài tuổi thọ cao, những bộ rễ trồi lên trên là do hiện tượng xói mòn đất (do mưa) trong thời gian dài. Kích cỡ khổng lồ và hình thù kỳ dị của các bộ rễ cây ở ao Bà Om khiến nhiều người liên tưởng đến khung cảnh một cánh rừng cổ tích vô cùng huyền bí. Một số gốc cây đã bị bào mòn hết phần vỏ bởi tác động của thời gian, chỉ còn lại phần lõi cứng rất chắc và không thể bị mối mọt, thậm chí là không thể cháy. Sao là loại cây thân thẳng, có thể cao đến 50m với đường kính từ 80 – 100cm. Thân cây gỗ sao có những vết nứt dọc. Loại cây này có hoa nhỏ mọc thành chum với những bông nhỏ màu trắng như hình ngôi sao. Lúc còn non thì gỗ sao có màu xanh nhạt, lúc về già thì chuyển sang màu nâu. Lá cây dài từ 7 – 17cm, rộng 5 – 9 cm, mặt trên lá vàng có màu xanh bóng, mặt dưới rất mịn, lá sao có hình trái xoan, thuôn đáy tròn và đỉnh nhọn ngắn, gân chính rõ với 7 – 10 đôi gân phụ, các nách gân của đáy có các túm lông rất nhỏ. Cây gỗ sao thường mọc khá nhiều ở vùng núi hoặc có thể nằm ở độ cao lớn với ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tại Việt Nam, cây gỗ sao được phân bố vô cùng rộng rãi. Gỗ sao thuộc nhóm gỗ 3 trong bảng phân loại nhóm gỗ ở nước ta. Loại gỗ này có khả năng chịu lực tốt, chống va đập, chống thấm nước và khả năng chống mối mọt cao. Cây đầu là cây gỗ lớn, thân tròn, cao, vỏ thân xám nâu. Cây phân cành nhánh lớn, tán lá hình nón dày, lá hình trứng, cụm hoa dài không cuống, quả lớn. Cây dầu có vỏ màu xám nâu. Vỏ cây lúc còn non thường dày, đến khi cây lớn thì vỏ chuyển sang màu xám vàng và mỏng dần, bong ra thành những mảng nhỏ. Hiện nay, cây cảnh dần trở nên quan trọng hơn trong đời sống. Đó là nhờ vào những giá trị, công dụng và chức năng mà loại cây này đem lại. Gỗ cây dầu phù hợp cho việc sử dụng để gia công các đồ dùng trong xây dựng, đóng đồ thông thường. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV

