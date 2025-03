Snapdragon X chính thức ra mắt Windows ARM pin cực trâu, giá siêu mềm

Tại sự kiện Tech Summit, Qualcomm đã chính thức ra mắt mẫu Snapdragon X - dòng thứ 3 và cũng là rẻ nhất trong số những mẫu SoC dành cho các máy Windows ARM của công ty. Ảnh: NC Minh Đức/Tinhte Qualcomm Snapdragon X hứa hẹn sẽ cho phép các OEM có thể tạo ra các mẫu laptop ARM thời lượng pin cực lâu, vận hành các ứng dụng productivity hiệu suất cao và đặc biệt là có giá bán rẻ hơn rất nhiều so với các dòng cao hơn như X Elite hay X Plus. Qualcomm cho biết Snapdragon X series. Qualcomm Snapdragon X cung cấp hiệu suất vượt trội, thời lượng pin rất lâu, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm tương tự trên tất cả các nền tảng khác trong dòng X. Snapdragon X sẽ là mẫu chip đầu tiên với CPU Orion tùy chỉnh và công cụ AI mạnh mẽ. Nền tảng này được trang bị NPU với khả năng tính toán lên tới 45 TOP, cung cấp hiệu suất, khả năng AI thế hệ mới, hướng tới thời lượng pin cực dài (có thể lên tới hơn 30 tiếng). Hiệu năng CPU được cho là nhanh hơn tới 163% so với các đối thủ. Trong một phép so sánh, mẫu chip của đối thủ cần phải ăn mức điện cao hơn 240% để đạt được mức hiệu suất tương đương. Tại sự kiện, Qualcomm đã demo thử rất nhiều các ứng dụng hoạt động bằng AI vận hành trên các máy PC Copilot Plus Snapdragon X đến từ các OEM khác nhau. Tại một góc trưng bày demo, Qualcomm cho thấy một chiếc laptop chạy CPU Qualcomm Snapdragon X có thể kéo cùng lúc 3 màn hình độ phân giải 4K. Ảnh:NC Minh Đức/Tinhte Snapdragon X dành cho laptop Windows ARM pin trâu, giá rẻ.

Tại sự kiện Tech Summit, Qualcomm đã chính thức ra mắt mẫu Snapdragon X - dòng thứ 3 và cũng là rẻ nhất trong số những mẫu SoC dành cho các máy Windows ARM của công ty. Ảnh: NC Minh Đức/Tinhte Qualcomm Snapdragon X hứa hẹn sẽ cho phép các OEM có thể tạo ra các mẫu laptop ARM thời lượng pin cực lâu, vận hành các ứng dụng productivity hiệu suất cao và đặc biệt là có giá bán rẻ hơn rất nhiều so với các dòng cao hơn như X Elite hay X Plus. Qualcomm cho biết Snapdragon X series. Qualcomm Snapdragon X cung cấp hiệu suất vượt trội, thời lượng pin rất lâu, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm tương tự trên tất cả các nền tảng khác trong dòng X. Snapdragon X sẽ là mẫu chip đầu tiên với CPU Orion tùy chỉnh và công cụ AI mạnh mẽ. Nền tảng này được trang bị NPU với khả năng tính toán lên tới 45 TOP, cung cấp hiệu suất, khả năng AI thế hệ mới, hướng tới thời lượng pin cực dài (có thể lên tới hơn 30 tiếng). Hiệu năng CPU được cho là nhanh hơn tới 163% so với các đối thủ. Trong một phép so sánh, mẫu chip của đối thủ cần phải ăn mức điện cao hơn 240% để đạt được mức hiệu suất tương đương. Tại sự kiện, Qualcomm đã demo thử rất nhiều các ứng dụng hoạt động bằng AI vận hành trên các máy PC Copilot Plus Snapdragon X đến từ các OEM khác nhau. Tại một góc trưng bày demo, Qualcomm cho thấy một chiếc laptop chạy CPU Qualcomm Snapdragon X có thể kéo cùng lúc 3 màn hình độ phân giải 4K. Ảnh:NC Minh Đức/Tinhte Snapdragon X dành cho laptop Windows ARM pin trâu, giá rẻ.