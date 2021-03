Loài chim cánh cụt dành 3 tiếng mỗi ngày chỉ để... tắm

Có tới 60.000 con chim cánh cụt Snares sống dưới những tán cây xanh mướt tại New Zealand. Đây là vùng đất không có loài vật bản địa nào săn mồi trên mặt đất, do đó trở thành một khu bảo tồn chim cánh cụt. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn thoải mái khi sống tại đây. Vấn đề khó khăn mà những con chim cánh cụt ở đây gặp phải đó chính là bùn.Lông giúp chim cánh cụt chống nước và giữ nhiệt, nên bộ lông bẩn có thể khiến chúng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Để thích nghi với môi trường ở đây, hàng ngày những con chim dính đầy bùn chạy bộ xuyên qua rừng cây hướng về một bể tắm đặc biệt. Đây là nơi diễn ra hoạt động tắm tập thể. Sau khi rũ sạch bùn bằng nước, chim cánh cụt thực hiện thêm một công đoạn, đó là bôi một loại sáp lên lông giúp kháng vi khuẩn và chống nước. Chất đặc biệt này được tiết ra từ một tuyến đặc biệt gần đuôi.Thủ tục này có thể kéo dài đến 3 tiếng mỗi ngày. Chim cánh cụt có 17 loài, sống ở Nam Cực, phụ thuộc vào nguồn thức ăn ở đại dương và làm tổ, nuôi con ở những vùng ven biển Chim cánh cụt Rockhopper là một trong những loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới với trọng lượng khoảng 2,3kg - 2,7kg, cao khoảng 50cm khi trưởng thành, con đực lớn hơn so với con cái. Chim cánh cụt Rockhopper đôi mắt màu đỏ, mỏ màu cam, màng chân màu hồng, và chỏm lông màu vàng, đen và nhọn trên đầu. Chim cánh cụt Rockhopper không thể được phân biệt giới tính chỉ dựa vào ngoại hình, mà phải phải bằng cách kiểm tra ADN từ chiếc lông vũ của nó. Chim cánh cụt Rockhopper có thể ở ngoài biển trong nhiều ngày khi đi săn. Và chúng có thể lặn sâu tới 100m trong vài phút mỗi khi tìm kiếm con mồi.

