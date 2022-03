Lạ lùng nhà phát minh kèn Saxophone cả đời thách thức tử thần

Antoine-Joseph Sax sinh ngày 6/11/1814 tại Dinant, Bỉ, trong gia đình có đến 11 người con. Cha của ông - Antoine-Joseph cực kỳ thông thạo chế tác gỗ. Ông có tài đến mức đã được Willem xứ Orange thuê để đúc những nhạc cụ cho quân đội Bỉ. Adolphe Sax lớn lên trong không khí đầy âm nhạc và trở nên cực kì hứng thú. Jo Santy đến từ Bảo tàng Nhạc Cụ ở Brussels để ý rằng từ khi còn nhỏ, Sax đã có thể dùng xưởng của cha mình để tự đúc những nhạc cụ. Khi mới 14 tuổi, Sax đã tìm cách tạo ra kèn clarinet phiên bản của riêng mình. Ở tuổi 15, ông đã đạt được những gì mà người đương thời cho là không thể, khi chế tạo ra một chiếc kèn clarinet và hai cây sáo bằng ngà voi, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Tài năng là vậy nhưng Aldolphe Sax thường xuyên bị “Thần chết” rình rập từ khi còn bé nhưng lại luôn thoát chết một cách kỳ diệu, Từ năm 3 tuổi, Aldolphe Sax đã đánh dấu bước ngoặt "bất tử" của mình với tai nạn đầu tiên, khi ông ngã từ 3 tầng cầu thang xuống đất và đập thẳng đầu vào nền đá nhưng vẫn giữ được mạng sống. Cùng năm đó, Sax nghịch ngợm lại tiếp tục cho vào bụng một cây kim khổng lồ nhưng hẳng có gì xảy ra, ăn vào được thì cũng thải ra được. Sau đó một tuần, ông tiếp tục tu ừng ực một cốc... axit sunfuric (chính xác là H2SO4, thứ hóa chất cực kinh khủng đó!). Một thời gian sau, chẳng rõ Sax sơ sẩy thế nào mà ngã vào một cái bếp lò đang hừng hực lửa và bị bỏng. May mắn thay, vết thương không bị nhiễm trùng nặng, mặc dù một phần cơ thể của ông đã bị sẹo vĩnh viễn. Năm lên 10 tuổi, Sax rơi xuống sông và suýt chết đuối nếu như không mắc kẹt gần một cái cối xay gió và được một người nông dân tốt bụng nhảy xuống cứu. Vài năm sau, trong một lần ra xem công nhân làm việc tại công xưởng gia đình, một container thuốc súng đột ngột phát nổ ngay gần nơi Sax đang đứng và tất nhiên ông vẫn bình yên vô sự. Trong một lần đi bát bộ trên phố, một mảnh đá khá to trên mái nhà bỗng dưng rơi trúng đầu Sax và khiến ông mê man bất tỉnh một thời gian dài... Để rồi một sáng đẹp trời, bỗng dưng Sax bật dậy và hét lớn: "Tôi vẫn sống!". Sau tất cả, Adolphe Sax vẫn sống ổn và sống tốt, bất chấp cuộc đời có lập trình ra bao nhiêu tai nạn cho ông. Thậm chí Adolphe Sax chính là đã người phát minh ra kèn thổi Saxophone, do việc phải ngậm và thử nghiệm quá nhiều đã khiến ông bị... ung thư môi. Nhưng sau 6 năm điều trị, khối u đã chịu thua và trả lại cuộc sống tươi đẹp cho Sax. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

