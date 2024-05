Hoa hậu Giáng My khoe nhan sắc không tuổi ở Tây Tạng

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vừa chia sẻ loạt ảnh du lịch Tây Tạng trong những ngày qua. Giáng My chia sẻ về thời tiết đầy khắc nghiệt ở Tây Tạng: "Cái nắng rát da, lạnh thấu xương vào đêm và sáng, gió bay tốc người, không khí loãng đến độ nói to là thở hổn hển, đầu đau, mặt phồng lên như quả bóng. Có nhiều người vừa lên đến nơi, hôm sau đã đi về, vì không chịu được áp lực về sức khoẻ". Bà mẹ một con cho hay, đối với cô mỗi phút giây tại Tây Tạng thật đáng giá và không thể quên. Giáng My mặc áo lót lông, đội mũ, đeo khăn giữ ấm. Nàng hậu khoe nhan sắc không tuổi ở Tây Tạng. Giáng My đến một tu viện nằm riêng trong một vùng núi rất đẹp và riêng biệt. Nàng hậu cho biết, nơi đây mang vẻ đẹp của sự bình an tách biệt với thế giới bên ngoài. Theo Giáng My, Tây Tạng là nơi phải đến ít nhất một lần trong đời. "Mảnh đất linh thiêng, huyền bí, tuyệt vời và cũng vô cùng khó chinh phục", nàng hậu trải lòng. Giáng My thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Người đẹp cho biết, cô mê đi đến những vùng đất đặc biệt. Mỗi vùng đất đặt chân đến, Hoa hậu Giáng My đều chụp ảnh kỷ niệm. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

