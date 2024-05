Bất ngờ công dụng “hộ giáp” mà phi tần nhà Thanh đeo không rời

Cuộc sống của phi tần nhà Thanh ở Trung Quốc thời phong kiến là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, khi xem những bộ phim cổ trang, công chúng ấn tượng trước dung mạo xinh đẹp của họ cũng như những phụ kiện mà phi tần đeo trên người. Trong số này, "hộ giáp" mà các phi tần thường đeo gây nhiều tò mò. Nhẫn móng tay còn gọi là "móng tay giả" hay "hộ giáp". Nó trở thành phụ kiện tượng trưng vẻ đẹp và quyền lực của những người quyền quý, giàu có. Đặc biệt, trong hậu cung nhà Thanh, "hộ giáp" tượng trưng cho địa vị, quyền lực của mỗi phi tần. Trong đó, hoàng hậu, quý phi thường dùng hộ giáp bằng vàng, bạc, ngọc trai, mai rùa... Những phi tần có địa vị thấp hơn dùng "hộ giáp" làm bằng đồng, ngà, men sứ... Do vậy, chỉ cần nhìn hộ giáp được làm từ chất liệu gì thì mọi người có thể dễ dàng đoán được địa vị của phi tần. Họa tiết chạm khắc trên "hộ giáp" của các phi tần vô cùng tinh xảo. Điển hình như hoàng hậu chạm khắc hình phượng hoàng lên "móng tay giả". Tương tự "hộ giáp" của Thái hậu khắc hình chữ "vạn", chữ "thọ"... Một số hộ giáp của các phi tần còn có thể uốn cong theo khớp ngón tay để người sử dụng dễ dàng cử động, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Từ Hy Thái hậu nổi tiếng là người có cuộc sống xa hoa. Do đó, bà hoàng này có rất nhiều bộ "hộ giáp" sang trọng, đắt đỏ. Bà thường đeo "móng tay giả" làm bằng vàng ở bàn tay phải và "hộ giáp" ngọc trai ở tay trái. Khi đi ngủ, bà đeo loại hộ giáp "ít lấp lánh" hơn ở ngón út và ngón áp út. Mỗi cái dài từ 5 - 7 cm. Theo các nhà nghiên cứu, "hộ giáp" của các phi tần nhà Thanh chủ yếu được dùng để bảo vệ móng tay, tránh bị thương khi va phải những vật cứng, sắc nhọn. Tiếp đến, việc đeo "hộ giáp" còn có tính thẩm mỹ cao. Phi tần đeo "hộ giáp" sẽ khiến bàn tay trông thon gọn, mảnh mai, quyến rũ và bắt mắt hơn. Họ cho rằng nếu có bàn tay đẹp thì sẽ có thể giúp việc gây ấn tượng với hoàng đế tốt hơn. Đặc biệt, "hộ giáp" của phi tần còn được sử dụng để tự vệ, đảm bảo an toàn trong trường hợp bị tấn công. Điều này xuất phát việc "móng tay giả" là món đồ khá sắc nhọn. Phi tần có thể sử dụng để tự bảo vệ bản thân lúc bị thích khách tấn công mà bên cạnh không có kẻ hầu người hạ hay thị vệ. Minh chứng là Từ Hi thái hậu sử dụng "hộ giáp" như một vũ khí tự vệ. Vì sợ xung quanh có nhiều kẻ thù muốn ám hại mình nên vị thái hậu quyền lực này còn giấu cả thuốc độc vào hộ giáp để sử dụng khi cần. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

