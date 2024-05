Thấy kho báu vàng lấp lánh bên sông, sốc khi biết lai lịch thật

Một nhà khảo cổ học tự phong đã phát hiện ra kho báu này khi dùng máy dò kim loại tại bờ sông gần nơi anh sống. Anh đã thông báo với bảo tàng Ferenczy, và sau đó, một loạt các cổ vật, bao gồm hơn 2.000 đồng tiền vàng, đã được tìm thấy. Trong số này có những đồng tiền hiếm và đắt tiền từ thế kỷ XVII-XVIII, bao gồm đồng tiền vàng 22 carat Hungary, tiền bạc Pháp từ thời Louis XIV, và có thể cả đồng xu từ Vatican và Dutch ducat. Ngoài ra, các vật thể bằng sắt, vũ khí và đồng tiền nước ngoài khác cũng được phát hiện. Một đội chuyên gia đã tiếp quản và khai quật kho báu. Họ cho rằng kho báu này có thể bị mất từ hàng trăm năm trước và xuất hiện do mực nước sông Danube giảm xuống do hạn hán. Các nhà khảo cổ học đang tìm hiểu thời điểm kho báu bị mất bằng cách xác định tuổi của các đồng tiền. Bảo tàng Ferenczy đã mở triển lãm để giới thiệu kho báu này, và các cổ vật cần được phục hồi trước khi trưng bày. Điều đáng chú ý là, một đồng xu trong kho báu được xác định có từ năm 1743, trùng với thời gian của nữ hoàng Maria Theresa của Áo. Điều này đưa ra giả thuyết về việc mất kho báu có thể liên quan đến một con tàu đắm trong khu vực. Cách đó không lâu, các nhà khoa học Thụy Điển đã phát hiện một ngôi mộ từ thế kỷ 12 cùng với một kho báu bằng vàng được chôn vùi trong đó. Bảo tàng Hạt Jönköping công bố phát hiện này sau khi 170 đồng xu "bractate" bạc được tìm thấy trong một cuộc khảo cổ lăng mộ cổ có niên đại 850 năm tuổi tại hòn đảo Visingsö của Thụy Điển. Các nhà khảo cổ vẫn bối rối về lý do tại sao những đồng xu lại được tìm thấy trong một ngôi mộ của người theo đạo Cơ đốc. Trong mộ của một người đàn ông được ước đoán qua đời khi khoảng từ 20 đến 25 tuổi, những đồng xu được chế tạo từ năm 1150 đến năm 1180. Mặc dù một số người có thể coi phát hiện này chỉ là việc tìm ra những vật liệu kim loại cũ, nhưng các nhà sử học Thụy Điển cho rằng nó mang ý nghĩa quan trọng với lĩnh vực của họ. Bảo tàng Hạt Jönköping mô tả phát hiện này là "đặc biệt", vì số lượng phát hiện tương tự trong thời gian đó rất ít và một số đồng xu hoàn toàn mới. Việc tìm thấy những đồng xu trong một ngôi mộ của người theo đạo Thiên chúa là hiếm khi xảy ra và gây nhiều câu hỏi cho các nhà khảo cổ. Nguyên nhân cho việc người đàn ông này mang theo tất cả những đồng xu này xuống mồ vẫn chưa được giải thích, và các nhà khảo cổ học hy vọng sẽ tìm ra thêm manh mối khi họ tiếp tục nghiên cứu. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

Một nhà khảo cổ học tự phong đã phát hiện ra kho báu này khi dùng máy dò kim loại tại bờ sông gần nơi anh sống. Anh đã thông báo với bảo tàng Ferenczy, và sau đó, một loạt các cổ vật, bao gồm hơn 2.000 đồng tiền vàng , đã được tìm thấy. Trong số này có những đồng tiền hiếm và đắt tiền từ thế kỷ XVII-XVIII, bao gồm đồng tiền vàng 22 carat Hungary, tiền bạc Pháp từ thời Louis XIV, và có thể cả đồng xu từ Vatican và Dutch ducat. Ngoài ra, các vật thể bằng sắt, vũ khí và đồng tiền nước ngoài khác cũng được phát hiện. Một đội chuyên gia đã tiếp quản và khai quật kho báu. Họ cho rằng kho báu này có thể bị mất từ hàng trăm năm trước và xuất hiện do mực nước sông Danube giảm xuống do hạn hán. Các nhà khảo cổ học đang tìm hiểu thời điểm kho báu bị mất bằng cách xác định tuổi của các đồng tiền. Bảo tàng Ferenczy đã mở triển lãm để giới thiệu kho báu này, và các cổ vật cần được phục hồi trước khi trưng bày. Điều đáng chú ý là, một đồng xu trong kho báu được xác định có từ năm 1743, trùng với thời gian của nữ hoàng Maria Theresa của Áo. Điều này đưa ra giả thuyết về việc mất kho báu có thể liên quan đến một con tàu đắm trong khu vực. Cách đó không lâu, các nhà khoa học Thụy Điển đã phát hiện một ngôi mộ từ thế kỷ 12 cùng với một kho báu bằng vàng được chôn vùi trong đó. Bảo tàng Hạt Jönköping công bố phát hiện này sau khi 170 đồng xu "bractate" bạc được tìm thấy trong một cuộc khảo cổ lăng mộ cổ có niên đại 850 năm tuổi tại hòn đảo Visingsö của Thụy Điển. Các nhà khảo cổ vẫn bối rối về lý do tại sao những đồng xu lại được tìm thấy trong một ngôi mộ của người theo đạo Cơ đốc. Trong mộ của một người đàn ông được ước đoán qua đời khi khoảng từ 20 đến 25 tuổi, những đồng xu được chế tạo từ năm 1150 đến năm 1180. Mặc dù một số người có thể coi phát hiện này chỉ là việc tìm ra những vật liệu kim loại cũ, nhưng các nhà sử học Thụy Điển cho rằng nó mang ý nghĩa quan trọng với lĩnh vực của họ. Bảo tàng Hạt Jönköping mô tả phát hiện này là "đặc biệt", vì số lượng phát hiện tương tự trong thời gian đó rất ít và một số đồng xu hoàn toàn mới. Việc tìm thấy những đồng xu trong một ngôi mộ của người theo đạo Thiên chúa là hiếm khi xảy ra và gây nhiều câu hỏi cho các nhà khảo cổ. Nguyên nhân cho việc người đàn ông này mang theo tất cả những đồng xu này xuống mồ vẫn chưa được giải thích, và các nhà khảo cổ học hy vọng sẽ tìm ra thêm manh mối khi họ tiếp tục nghiên cứu. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.