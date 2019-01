Những món ăn trong mâm cỗ dịp đầu năm giúp gia chủ may mắn

Gà luộc

Gà luộc là một món ăn cổ truyền từ bao đời nay trong mâm cỗ Tết của mỗi gia đình Việt Nam. Xét về độ dinh dưỡng, thịt gà là nguồn bổ sung các dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Với tính ôn hòa, thịt gà là món ăn bồi dưỡng sức khỏe tuyệt vời và phòng ngừa các bệnh như: phổi, băng huyết, ung nhọt,...

Còn về giá trị văn hóa tinh thần trong dân gian, món thịt gà luộc vàng óng, mềm mại hứa hẹn mang đến cho mỗi gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và khởi đầu thuận lợi, vạn sự như ý.

Xôi gấc

Với sắc đỏ may mắn và thịnh vượng, xôi gấc sẽ là một món ăn không thể thiếu để dành lấy sự cát tường trong năm mới. Nói về giá trị dinh dưỡng của gấc đối với sức khỏe thì loại quả này chứa nhiều loại chất quý để phòng ngừa lão hóa, giúp da căng mịn và chữa các bệnh về mắt. Về mặt tâm linh, đĩa xôi gấc trong bữa tiệc đầu năm sẽ mang đến cho mọi gia đình sự thuận lợi, suôn sẻ và nhiều tài lộc như màu đỏ tốt lành trong dịp Tết đến xuân về.



Bánh chưng

Đã là Tết cổ truyền thì chẳng bao giờ thiếu được bánh chưng, bánh tét. Ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đương nhiên sẽ là bánh chưng. Thiếu gì thì thiếu, nhưng nhất định không thể thiếu bánh chưng được.Bánh chưng với gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn trong câu chuyện Lang Liêu được cho là biểu tượng của Đất, nơi mà con người chúng ta sinh sống. Trải qua thời gian cùng bàn tay khéo léo của con người đã kết tinh thành một sản vật vô cùng quý giá.

Bánh trưng là thứ không thể thiếu trong cái Tết cổ truyền ngày xưa với ước mong một năm đủ đầy, hạnh phúc, ấm no.

Hành muối chua

Ngày tết để đỡ bị ngán và đầy bụng khi ăn bánh chưng và các món thịt thà, người ta sẽ sử dụng cùng với dưa hành muối chua chua. Hành muối không chỉ chống ngán mà còn kích thích vị giác, nâng cao hương vị của các món ăn khác.Đây cũng là món ăn truyền thống quan niệm mang lại may mắn trong năm mới.

Nem rán

Bên cạnh trái dưa hấu đỏ, mâm trái cây ngũ quả - những đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết, mỗi vùng miền trên mảnh đất hình chữ S lại có những đặc sản, những món truyền thống mang phong vị rất riêng của mình. Nem rán là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày lễ tết của người Việt, đặc biệt là người dân miền Bắc.

Nếu ăn nem trong mâm cỗ Tết phải có bát nước chấm chua ngọt và ăn kèm với rau sống. Ai ăn bao nhiêu thì gắp vì đặc biệt nem chỉ chấm cái ăn liền mới giữ được độ giòn của vỏ bánh đa nem. Bữa cơm ngày Tết là thời điểm hết sức đầm ấm, gắn kết mọi người lại ôn chuyện năm cũ, bàn chuyện năm mới. Bởi thế mà, trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi người dân đất Việt dù ở vùng nào, xứ nào thì mâm cơm ngày Tết luôn gắn kết tình thân và luôn mang ý nghĩa thiêng liêng trong mỗi gia đình Việt.

Dưa hấu

Cùng với sắc đỏ, những "hạt cát" trong quả dưa hấu đồng âm vời từ “cát” trong tiếng Hán cũng biểu trưng cho sự cát tường dịp đầu năm. Chính vì thế nên người Việt ta luôn tin rằng một quả dưa hấu tròn trịa viên mãn với sắc đỏ tài lộc, nhiều cát sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia đình.

Đu đủ

Đu đủ là một loại quả phổ biến và quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người Việt Nam chúng ta. Theo đánh giá của WHO, đu đủ với những đặc tính ưu việt đặc trưng, luôn đứng trong top 5 các loại quả tốt nhất cho sức khỏe con người. Đó là về mặt y học, còn về ý nghĩa văn hóa dân gian, loại quả này tượng trưng cho sự no đủ, sung túc về vật chất và tinh thần cho mọi người vào đầu năm mới. Hãy nhớ chọn đu đủ để làm món khai vị để chào đón một năm tràn đầy ấm no và thịnh vượng nhé.

