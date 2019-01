Top con giáp song hỷ lâm môn ngay tháng đầu tiên của năm 2019

Vị trí thứ tư: Tuổi Tỵ

Tháng đầu tiên của năm mới là tháng những người cầm tinh con rắn được phúc tinh chiếu rọi, quý nhân tương trợ.

Về phần sự nghiệp, người lãnh đạo cuối cùng cũng thấy được sự tiến bộ và thành tích của bạn, không ngừng ngen ngợi và biểu dương con giáp này. Hơn nữa nhân duyên gần đây của bạn rất tốt và chung sống hòa thuận với đồng nghiệp. Bạn gặp khó khăn cũng sẽ có người nhiệt tình ra tay giúp đỡ. Đây cũng là lúc vận may trong sự nghiệp của bạn đạt đến đỉnh cao.

Về mặt tình yêu, tình cảm giữa bạn và bạn đời vô cùng suôn sẻ, ý tưởng muốn thành gia lập thất giữa hai bạn vô cùng mãnh liệt và đều hi vọng có thể nắm tay nhau cũng bước vào lễ đường trong năm mới này

Những người độc thân sẽ có quý nhân giúp đỡ nối dây tơ hồng, vì vậy chớ nên từ chối lời mời của bậc anh chị cũng như những buổi gặp gỡ cùng bạn bè. Có khả năng bạn sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp đấy.

Vị trí thứ ba: Tuổi Tý

Năm mới cũng là năm những người cầm tinh con chuột gặt hái được vô số những lời tán thưởng. Bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, gom góp sức mạnh chờ đợi thời cơ hành động, vội vã muốn bắt đầu tiến hành vào năm mới, mong muốn thể hiện tài năng của mình.

Trong công việc bạn luôn tràn đầy ý chí chiến đấu. Những nhiệm vụ sếp giao, những kế hoạch mục tiêu của công việc bạn đều hoàn thành một cách dễ dàng, thậm chí còn thu hút những quý nhân dốc sức hợp tác với mình.

Về mặt tình yêu, trong tháng đầu tiên của năm mới, vận đào hoa của những người tuổi Tý càng nở rộ, sức quyến rũ vô cùng lớn, rất dễ thu hút thiện cảm của người lạ, khiến người ta đến gần bắt chuyện. Tháng một cũng là tháng người cầm tinh con chuột thu hoạch được nhiều lời tỏ tình nhất.

Vị trí thứ hai: Tuổi Thân

Tháng Giêng năm 2019 là thời khắc những người cầm tinh con khỉ khiến người khác phải chú ý, dù về mặt công việc hay tình yêu đều có tin tốt, khiến người luôn thấp thỏm đợi chờ kết quả như bạn cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Bạn càng tin tưởng vào bản thân, vận mệnh của bạn càng tốt. Trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện rất nhiều cơ hội tốt, mong rằng những người tuổi Thân hãy nắm lấy thời cơ, đó là nền móng tốt nhất cho những tháng tiếp theo của năm 2019.

Về mặt tình yêu, gần đây có rất nhiều đối tượng chủ động làm quen và chỉ đợi bạn đáp lại, có thể năm 2019 vừa bắt đầu cũng là lúc bạn thoát ế đấy.

Vị trí đầu bảng: Tuổi Sửu

Tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Sửu sẽ gặp rất nhiều may mắn, nếu như bạn vẫn thấy rằng vận may của mình chưa đủ tốt, vậy có thể là do bạn tự làm khó mình, tự mua dây buộc mình rồi, bởi lúc này vận mệnh của bạn đang vô cùng thuận lợi.

Về mặt sự nghiệp, áp lực công việc cũng được giảm bớt rất nhiều, bất kỳ kế hoạch nào bạn đều tiến hành đúng hạn, sếp cùng đồng nghiệp cũng đúng lúc giúp đỡ bạn, giúp bạn vượt qua khó khăn.

Về mặt tình yêu, dù là người độc thân hay người đã có người yêu đều có thể mong chờ, những người độc thân rất dễ gặp được người khiến bạn động lòng ở nơi làm việc. Những người đã có người yêu thì tình cảm càng tiến triển thuận lợi, mối quan hệ ổn định. Bạn có thể cân nhắc việc ra mắt gia đình, kế hoạch cho tương lai ngày càng mở rộng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo