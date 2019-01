Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm

Bức ảnh chụp Mặt Trăng này là một trong những bức ảnh thiên văn đầu tiên của nhân loại. Đây là bức ảnh được John W. Draper chụp từ một đài quan sát ở Đại học New York ngày 26/3/1840. Tên lửa thăm dò Mặt Trăng Pioneer 1 rời bệ phóng ngày 11/10/1958 ở Cape Canaveral, Florida. Tuy nhiên, sứ mệnh đầu tiên của Pioneer 1 đã không thành công và đây chỉ là một trong nhiều thất bại trong hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại. Luna 2 là con tàu không gian đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Tàu thăm dò này được Liên Xô phóng ngày 12/9/1959 với tốc độ đạt được khoảng gần 10.500 km/h. Tàu vũ trụ Luna 3 của Liên Xô đã gửi về những hình ảnh đầu tiên của Mặt Trăng. Hình ảnh này được chụp ngày 7/10/1959 ở khoảng cách 63.500 km. Tổng cộng đã có 29 bức ảnh được chụp trong sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng này. Hình ảnh đầu tiên của Mặt Trăng được tàu vũ trụ Ranger 7 của Mỹ chụp ngày 31/7/1964. Miệng hố lớn bên phải của bức hình có tên là Alphonsus với đường kính 108 km. Cậu bé Jay Bodnar chăm chú xem những hình ảnh đầu tiên của Mặt Trăng được phát sóng trên ti vi ngày 24/3/1965. Tàu thăm dò Ranger 9 đã giúp người Mỹ có những quan sát chưa từng thấy trước đó về bề mặt của Mặt Trăng và cậu bé Jay đã hào hứng đội chiếc mũ "phi hành gia" để kỷ niệm sự kiện này. Bề mặt Mặt Trăng được quan sát từ tàu vũ trụ Luna 9 của Liên Xô - tàu vũ trụ đầu tiên đáp đất an toàn trên Mặt Trăng ngày 4/2/1966. Hình ảnh bóng của tàu vũ trụ Surveyor 1 của NASA trên bề mặt Mặt Trăng trong một buổi chiều muộn ở đây. Ngoài việc gửi về 11.000 bức ảnh, Surveyor 1 còn gửi các thông tin về mẫu đất, phản xạ sóng và nhiệt độ của Mặt Trăng. Con tàu này được phóng lên ngày 30/5/1966 và hạ cánh ngày 2/6/1966. Zond 5 của Nga là tàu vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất. Ngoài ra, 2 con rùa trong con tàu này cũng đã sống sót an toàn sau hành trình ngoạn mục trên. Trái Đất được nhìn từ đường chân trời của Mặt Trăng trong một bức ảnh được phi hành gia Bill Anders chụp từ tàu vũ trụ Apollo 8 ngày 24/12/1968. Apollo 11 - tàu vũ trụ đầu tiên đưa con người đến Mặt Trăng phóng từ Cape Canaveral và được quan sát từ máy EC-135N của Không quân Mỹ. Phi hành gia Neil Armstrong trên tàu Apollo 11 bước những bước đi đầu tiên trên bề mặt Mặt Trăng ngày 20/7/1969. Một trong những dấu ấn đầu tiên của con người trên Mặt Trăng. Bức ảnh trên là dấu giày của phi hành gia Buzz Aldrin trên tàu vũ trụ Apollo 11. Phi hành gia Neil Armstrong trở về phi thuyền sau khi có những bước đi lịch sử trên Mặt Trăng. Tháng 11/1969, các phi hành gia của tàu vũ trụ Apollo 12 đã thăm nơi hạ cánh của tàu thăm dò Mặt Trăng Surveyor III từng hạ cánh trước đó 2 năm ngày 20/4/1967. Tàu vũ trụ Luna 16 của Liên Xô đáp đất ở Kazakhstan sau hành trình trở về từ Mặt Trăng ngày 26/9/1970. Luna 16 đã thành công trong việc mang về những mẫu đất của Mặt Trăng. Lunokhod 1 là một trong 2 tàu vũ trụ của Liên Xô bay quanh bề mặt Mặt Trăng và được trang bị các camera cũng như các thiết bị thử mẫu đất. Bức ảnh được Tân Hoa Xã công bố cho thấy tàu vũ trụ Chang'e 1 rời bệ phóng ở Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngày 24/10/2007 cho sứ mệnh bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên của Trung Quốc. Hình ảnh với độ phân giải cao của Trái Đất được tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo Mặt Trăng Kaguya của Nhật Bản chụp tháng 11/2007. Kaguya là tàu vũ trụ đầu tiên gửi về video có màu với độ phân giải cao từ quỹ đạo Mặt Trăng. Bức ảnh đầu tiên chụp "phần tối" của Mặt Trăng từ tàu vũ trụ Chang'e 4 của Trung Quốc ngày 3/1/2019./.

