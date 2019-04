Sự thật loài vật được mệnh danh ninja rừng già của VN

Cầy tai trắng " Ninja rừng già của VN" có tên khoa học là Arctogalidia trivirgata, có kích thước trung bình so với các loài khác trong họ Cầy với trọng lượng từ 2,4kg - 3kg. Ảnh: vncreatures. Trên thế giới, cầy tai trắng sống trong các khu rừng trải dài từ khu vực Nam Á đến Đông Nam Á như Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Ảnh: takou. Cầy tai trắng có bộ lông ngắn màu nâu hoặc màu da bò, đầu có màu xám ngả sang hung, đuôi dài hơn thân, có khả năng leo trèo giỏi. Ảnh: ecologyasia. Đặc biệt, cầy tai trắng có hai mắt to, phần lông quanh mắt có màu sậm hơn trông giống chiếc mặt nạ của các ninja trên phim ảnh. Ảnh: researchgate. Cầy tai trắng là loài ăn tạp. Thức ăn của chúng gồm các loại quả chín, sâu bọ, thú nhỏ, chim non, ếch nhái và bò sát. Ảnh: wikimedia. Cầy tai trắng là loài thú quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Đây cũng là loài thú có giá trị nghiên cứu khoa học và góp phần cân bằng sinh thái tự nhiên. Ảnh: researchgate. Cầy tai trắng sống thành đàn từ 3 đến 4 con trở lên và có thể sinh sản quanh năm, mỗi lứa đẻ 2 - 3 con. Cầy con thôi bú sau 2 tháng tuổi. Ảnh: researchgate. Mời quý vị xem video: Thích thú hình ảnh động vật vui nhộn

