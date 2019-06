Rợn người những vụ thú dữ tấn công người tại sở thú

Tờ News.com.au đưa tin, hồi tháng 7/2016, một người phụ nữ Trung Quốc tên Zhao và mẹ cô đã bị hổ tấn công khi đang lái xe qua khu vực chuồng hổ tại côngviên Thế giới động vật hoang dã Badaling gần Bắc Kinh. Vụ tấn công khiến mẹ cô Zhao thiệt mạng, còn bản thân cô bị thương nặng Năm 2012, một vụ việc thương tâm khác do chú voi Mila, một chú voi châu Phi 39 tuổi từng dành 3 thập kỷ biểu diễn trong rạp xiếc, gây ra. Giám đốc sở thú, Helen Schofield, đã lên kế hoạch đưa nó tới một khu bảo tồn ở California. Tuy nhiên do hậu quả của những tổn thương tâm lý khi ở rạp xiếc (nơi voi thường bị ngược đãi), Mila đã bóp chết Schofield bằng vòi (Theo: Zing) Cũng trong năm 2012, một nhân viên sở thú tại Sydney đã bị thương nặng do bị tấn công trong quá trình huấn luyện một chú voi tự tắm rửa. Cô đã bị chú voi cùng vòi ghì chặt vào những chiếc cột kim loại gần đó. May mắn nữ nhân viên đã thoát chết sau vụ tấn công trên (Theo: News.com.au) Năm 1994, du khách người Úc, Kathryn Warburton, đã leo qua hai hàng rào bảo vệ để chụp ảnh Binky, một chú gấu Bắc Cực nặng gần 550kg. Con gấu thò đầu qua song chuồng và ngoạm được cô (Theo: Zing) Warburton bị gẫy chân và rách thịt, cô đã mất mạng nếu không có các du khách nhanh trí dùng cành cây xua Binky lùi lại. Chỉ 1 tháng rưỡi sau, con gấu lại tấn công một du khách say rượu tới gần chuồng và xé rách chân anh chàng. Dù vậy, Binky vẫn là một biểu tượng của sở thú. Với trọng lượng 5.443kg, Tilikum là con cá voi sát thủ lớn nhất sống trong điều kiện nuôi nhốt, kích cỡ của nó tương đương với một con voi đực châu Phi trưởng thành. Dù Tilikum đã được huấn luyện, không huấn luyện viên nào được phép xuống nước cùng nó do kích cỡ khổng lồ của nó. Năm 1991, một huấn luyện viên trẻ tên Keltie Byrne đã ngã xuống hồ nước, chúng đã vờn Keltie Byrne cho tới lúc cô chết đuối Chó hoang châu Phi có kích cỡ bằng chó nhà hạng trung. Chúng đi săn theo đàn với bộ hàm khỏe mạnh để xé xác con mồi. Năm 2012, mẹ cậu bé Maddock Derkosh đặt cậu ngồi lên hàng rào ở khu trưng bày chó hoang. Không may, cậu bé ngã xuống lưới bảo vệ và sau đó văng vào khu chuồng nuôi. Lập tực có 3 con chó xông tới tấn công vào đầu và ngực cậu bé, vụ tấn công đã khiến câu bé tử vong

