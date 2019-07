Loạt sinh vật lạ ai cũng muốn "đụng" khi thám hiểm Galapagos

Rùa khổng lồ: Loài sinh vật lạ này được xem là một trong những động vật biểu tượng của quần đảo Galapagos. Trên thực tế, đảo có 14 loại rùa khổng lồ, trong đó 4 loại đã tuyệt chủng. Điều thú vị là mai của những con rùa không phải khối đặc, mà đầy các lỗ nhỏ để giảm trọng lượng, cho phép con vật di chuyển. Chúng có thể sống sót mà không cần nước hoặc thức ăn trong một thời gian dài. Ảnh: Shutterstock. Cự đà trên cạn: Cự đà màu hồng này là một trong ba loài cự đà trên cạn sống tại quần đảo Galapagos. Chúng có thể nặng đến 14 kg và thích sưởi nắng. Buổi tối, chúng đào hang dưới đất để giữ nhiệt cho cơ thể. Ảnh: Pensandpatron. Cự đà biển: Đây là loài cự đà duy nhất trên thế giới hoạt động ở môi trường nước biển. Chúng dành phần lớn thời gian trên cạn, nhưng kiếm ăn dưới biển. Một điều thú vị về loài cự đà này là chúng có thể “co giãn”, thu nhỏ kích thước cơ thể khi thức ăn khan hiếm, và “nở ra” khi nguồn thức ăn dồi dào hơn. Ảnh: BingDesktop. Chim booby chân xanh: Loài chim này có mỏ nhọn, dài và đôi chân màu xanh da trời độc đáo. Booby chân xanh có một phương pháp bảo vệ trứng lạ lùng. Đôi chim sẽ thải phân quanh tổ, khiến trứng được bao bởi một vòng phân. Ngoài ra, ngoại hình độc đáo của loại chim này cũng khiến du khách thích thú. Ảnh: The Galapagos Conservation Trust. Chim Frigatebird: Nếu bạn thấy một con chim màu đen với túi da đỏ ở ngực, đó chính là Frigatebird. Nếu chiếc túi này phồng lên, đó là con đực đang đi tìm bạn đời. Tuy nhiên, không như các loài chim biển khác, Frigatebird có thể bị chìm nếu dính nước bởi lông của chúng không có dầu. Chúng có thể kiếm ăn trên biển, nhưng chỉ nhúng mỏ xuống nước. Loài chim này chủ yếu dựa vào kỹ năng bay để cướp mồi của những con vật khác. Ảnh: Cultural Travel.Sư tử biển: Đây là loài có số lượng khá đông đúc trên đảo, với khoảng 50.000 cá thể. Chúng thường nằm dài trên bãi biển khi không đi săn mồi. Tuy nhiên, số lượng loài này đã giảm 50% trong vòng 30 năm qua, khiến chúng rơi vào sách đỏ. Ảnh: National Geographic. Hải âu Waved: Loài hải âu này chỉ sinh sản trên một hòn đảo duy nhất thuộc quần đảo Galapagos - đảo Espanola. Năm 2001, toàn thế giới chỉ còn khoảng 35.000 cá thể trưởng thành. Chúng kết đôi cả đời và cùng chăm sóc chim con. Nghiên cứu gần đây cho thấy, do tình trạng đánh bắt vô tình và cố ý, lượng chim cái đang nhiều hơn chim đực. Ảnh: Joel Sartore. Cua Sally Lightfoot: Loài cua này xuất hiện trên khắp thế giới, nhưng là chìa khóa quan trọng trọng hệ sinh thái Galapagos vì chúng ăn mọi thứ. Ảnh: The Galapagos Conservation Trust. Mòng biển Lava: Loài mòng biển này chỉ có ở Galapagos và còn khoảng 800 cá thể, khiến đây là loài mòng biển quý hiếm nhất thế giới. Không giống các loài mòng biển khác thường làm tổ theo nhóm, những con chim này xây tổ theo đôi, gần mặt nước và cách xa các đôi khác. Ảnh: Joel Sartore. Mời quý vị xem video: Thích thú những hình ảnh động vật vui nhộn

Rùa khổng lồ: Loài sinh vật lạ này được xem là một trong những động vật biểu tượng của quần đảo Galapagos. Trên thực tế, đảo có 14 loại rùa khổng lồ, trong đó 4 loại đã tuyệt chủng. Điều thú vị là mai của những con rùa không phải khối đặc, mà đầy các lỗ nhỏ để giảm trọng lượng, cho phép con vật di chuyển. Chúng có thể sống sót mà không cần nước hoặc thức ăn trong một thời gian dài. Ảnh: Shutterstock. Cự đà trên cạn: Cự đà màu hồng này là một trong ba loài cự đà trên cạn sống tại quần đảo Galapagos. Chúng có thể nặng đến 14 kg và thích sưởi nắng. Buổi tối, chúng đào hang dưới đất để giữ nhiệt cho cơ thể. Ảnh: Pensandpatron. Cự đà biển: Đây là loài cự đà duy nhất trên thế giới hoạt động ở môi trường nước biển. Chúng dành phần lớn thời gian trên cạn, nhưng kiếm ăn dưới biển. Một điều thú vị về loài cự đà này là chúng có thể “co giãn”, thu nhỏ kích thước cơ thể khi thức ăn khan hiếm, và “nở ra” khi nguồn thức ăn dồi dào hơn. Ảnh: BingDesktop. Chim booby chân xanh: Loài chim này có mỏ nhọn, dài và đôi chân màu xanh da trời độc đáo. Booby chân xanh có một phương pháp bảo vệ trứng lạ lùng. Đôi chim sẽ thải phân quanh tổ, khiến trứng được bao bởi một vòng phân. Ngoài ra, ngoại hình độc đáo của loại chim này cũng khiến du khách thích thú. Ảnh: The Galapagos Conservation Trust. Chim Frigatebird: Nếu bạn thấy một con chim màu đen với túi da đỏ ở ngực, đó chính là Frigatebird. Nếu chiếc túi này phồng lên, đó là con đực đang đi tìm bạn đời. Tuy nhiên, không như các loài chim biển khác, Frigatebird có thể bị chìm nếu dính nước bởi lông của chúng không có dầu. Chúng có thể kiếm ăn trên biển, nhưng chỉ nhúng mỏ xuống nước. Loài chim này chủ yếu dựa vào kỹ năng bay để cướp mồi của những con vật khác. Ảnh: Cultural Travel. Sư tử biển : Đây là loài có số lượng khá đông đúc trên đảo, với khoảng 50.000 cá thể. Chúng thường nằm dài trên bãi biển khi không đi săn mồi. Tuy nhiên, số lượng loài này đã giảm 50% trong vòng 30 năm qua, khiến chúng rơi vào sách đỏ. Ảnh: National Geographic. Hải âu Waved: Loài hải âu này chỉ sinh sản trên một hòn đảo duy nhất thuộc quần đảo Galapagos - đảo Espanola. Năm 2001, toàn thế giới chỉ còn khoảng 35.000 cá thể trưởng thành. Chúng kết đôi cả đời và cùng chăm sóc chim con. Nghiên cứu gần đây cho thấy, do tình trạng đánh bắt vô tình và cố ý, lượng chim cái đang nhiều hơn chim đực. Ảnh: Joel Sartore. Cua Sally Lightfoot: Loài cua này xuất hiện trên khắp thế giới, nhưng là chìa khóa quan trọng trọng hệ sinh thái Galapagos vì chúng ăn mọi thứ. Ảnh: The Galapagos Conservation Trust. Mòng biển Lava: Loài mòng biển này chỉ có ở Galapagos và còn khoảng 800 cá thể, khiến đây là loài mòng biển quý hiếm nhất thế giới. Không giống các loài mòng biển khác thường làm tổ theo nhóm, những con chim này xây tổ theo đôi, gần mặt nước và cách xa các đôi khác. Ảnh: Joel Sartore. Mời quý vị xem video: Thích thú những hình ảnh động vật vui nhộn