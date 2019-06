Loạt chó khủng có thể tấn công người trong thang máy

Mới đây, một cậu bé 3 tuổi đã bị chó Alaska hung dữ tấn công trong thang máy tại khu chung cư ở Thượng Hải, Trung Quốc. Bé trai bị chó khổng lồ tấn công trong thang máy, bị cào xước mặt và có nhiều vết thương trên cơ thể. Chó Alaska hay Alaska Malamute hay Mahlemuts là một giống chó kéo xe ở Alaska. Dù có bề ngoài khá “dễ thương” nhưng nó là một trong số những giống chó tràn trề sức sống nhất. Chúng dùng sức khỏe của mình để săn mồi hoặc trong nhiều trường hợp, tấn công con người, thuộc top những giống chó hung dữ nhất. Ngoài vẻ đẹp vốn có, chó ngao Tây Tạng nổi tiếng về tính trung thành với chủ và sự hung dữ đến đáng sợ. Chó ngao Tây Tạng (hay Ngao Tạng) vốn là một giống chó được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc, bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ. Theo nhiều nghiên cứu, giống chó khổng lồ này đã hiện hữu từ cách đây 5000 năm và được xem như là giống chó có bộ gen cổ xưa nhất trên thế giới hiện nay. Fila Brasileiro, chó ngao Brasil biệt hiệu là Fila là một giống chó ngao có nguồn gốc từ Brasil và khởi thủy từ dòng chó Ngao ở Anh, là giống cho to đô, thường được dùng làm giống chó săn và chó giữ nhà. Sở hữu khả năng theo dõi tuyệt vời nhưng lại bốc đồng và cực kỳ hung dữ, giống chóFila Brasileirothậm chí bị cấm nuôi làm thú cưng ở nhiều nơi. Giống chó Great Dane còn được gọi là giống chó Ngao Đức hoặc chó săn Đan Mạch, giống chó này nổi tiếng với kích thước khổng lồ của nó. Loài chó này giữ kỷ lục chó cao nhất thế giới với chiều cao gần 1,2m. Được thuần hóa, lai tạo với mục đích săn heo rừng và nai ở Đức, loài chó khổng lồ này dễ dàng hạ gục một người trưởng thành khi nó nổi điên. American Bulldoglà một giống chó cực kỳ cơ bắp được ưa chuộng để sử dụng trong việc săn bắt, giữ nhà. Tuy rằng được biết đến với thái độ vui vẻ và thân thiện với mọi người nhưng thỉnh thoảng chúng cũng khiến con người khiếp vía bởi sự bướng bỉnh của mình. Một khi đã say máu, loài chó này sẽ không buông tha con mồi cho đến khi một trong hai bỏ mạng. Saint Bernard là giống chó khổng lồ có nguồn gốc từ Ý và Alps Thụy Sĩ, ban đầu được nuôi với mục đích cứu hộ. Giống này đã trở nên nổi tiếng qua câu chuyện về việc giải cứu trên núi cao, cũng như kích thước to lớn của nó.Tuy nhiên, cũng giống như những con chó khổng lồ khác, chúng bắt buộc phải được đào tạo để hòa đồng với người lạ và những con chó khác từ khi còn bé, nếu không hành vi bá đạo của kẻ to lớn này có thể gây thương tích tồi tệ cho nạn nhân. Basenji là một giống chó săn có nguồn gốc từ Trung Phi, là một trong những giống chó săn có nguồn gốc lâu đời nhất. Đồng thời, chúng cũng là giống chó khó đào tạo thứ hai trong tất cả các giống chó và có thể trở nên rất nguy hiểm. Gull Dong còn được gọi là Pakistan Bull Dog, là một giống lai giữa Gull Tarrier và Bully Kutta. Cực kỳ mạnh mẽ và dữ tợn, giống chó Gull Dong được lai tạo đặc biệt để trở thành một con chó chiến binh, chúng nổi tiếng là rất hung hăng và khó kiểm soát. Boer Boel là một loài chó lớn có nguồn gốc từ Nam Phi, được lai tạo với mục đích bảo vệ nhà, trang trại. Dữ tợn, giỏi theo dõi, sẵn sàng tấn công kẻ thù quyết liệt, loài chó này có thể khiến bất cứ ai trêu chọc nó phải trả giá bằng tính mạng của mình. Dogo Argentino là một con chó cơ bắp, có nguồn gốc ở Argentina, chủ yếu được sử dụng cho mục đích săn bắn, kể cả săn lợn lòi và báo. Mặc dù vô cùng mạnh mẽ và năng động, giống chó Dogo không tích cực thân thiện đối với con người. Theo Luật về những con chó ở Vương quốc Anh, Dogo Argentino bị cấm sở hữu. Rhodesian Ridgeback, chó lông xoáy Nam Phi hay còn có biệt danh là chó săn sư tử Phi châu, thông minh nhưng tính tính cực kỳ hung dữ, rất xa cách với người lạ. Là một trong những giống chó nguy hiểm, chúng được biết đến với khả năng kéo một con sư tử ra khỏi con mồi. Bull Terrier, chó sục Bunhay còn gọi là Bully tức kẻ hay bắt nạt người khác, đây là một giống chó sục được lai giống phục vụ cho những cuộc chọi chó và làm chó bảo vệ. Vớikhuôn mặt ngộ ngộ, cái đầu lớn hình quả trứng và tính cách đáng yêu của mình, đây là giống chó được nhiều người yêu thích. Mặc dù vậy, Bull Terrier là giống chó đặc biệt mạnh mẽ. Khả năng sát thủ cực kỳ nhạy bén khiến Bull Terrier là một con chó nguy hiểm đối với các động vật nhỏ hơn. Cane Corso, đây là một loài chó ngao cỡ trung bình-lớn có nguồn gốc từ Ý. Chúng có ưu điểm nhanh nhẹn, sở hữu cơ bắp cực kỳ khỏe và rất nổi bật,là hậu duệ của giống chó được sử dụng trong chiến tranh La Mã, chúng là giống chó tiềm ẩn nguy hiểm. American Bandogge,giống chó vô cùng mạnh mẽ này được lai giữa giống American Pit Bull Terrier và giống Neapolitan Mastiff. Cũng được sử dụng trong chiến đấu,American Bandogge là giống chó ẩn chứa sự nguy hiểm và bộc lộ bản tính hung hăng khó lường trong chiến đấu. Tosa Inu là một giống chó nguy hiểm không kém, có nguồn gốc ở Nhật Bản, với cơ thể khổng lồ và nguồn sức mạnh bộc phát kinh người, Tosa Inu được dùng như một con chó chiến binh và bị hạn chế sở hữu về mặt pháp lý tại một số quốc gia. Mời quý vị xem video: 7 giống chó nhập ngoại, hung dữ nguy hiểm ở Việt Nam. Nguồn video: Vietnamnet

