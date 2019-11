Kỳ thú loài dê xấu như "đặc sản" phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

Dê Damascus có ngoại hình xấu xí như một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ hỏng với chiếc mũi khoằm, môi dưới trề ra, hai mắt cách xa nhau, trán nhô ra và phần miệng móm mém. Ảnh: kythuatnuoitrong. Tuy nhiên, ở Ả Rập Saudi và Li-băng, dê Damascus lại được đánh giá là đẹp. Ảnh: tienphong. Thậm chí, tại đây, người ta còn tổ chức ra những cuộc thi tìm kiếm con dê Damascus có khuôn mặt đẹp nhất theo tiêu chí chọn lựa riêng của họ. Ảnh: pinimg. Cụ thể, năm 2008, giới nhà giàu ở Ả Rập Xê Út tổ chức các cuộc thi “Hoa hậu dê đẹp nhất thế giới”. Ảnh: pinimg. Mặc dù có ngoại hình xấu xí nhưng dê Damascus lại thường được nuôi để lấy sữa và thịt do có gen tốt. Ảnh: roysfarm. So với những giống dê khác, dê Damascus có ngoại hình to lớn hơn nhiều. Chúng có thể đẻ từ 3-4 con con một lần. Ảnh: imgur. Một trong những đặc điểm nổi bật của dê Damascus là đôi tai siêu dài. Do đó, nhiều người nuôi sẽ cắt bớt, chỉ giữ lại phần tai có chứa sụn. Ảnh: a4vn. Mời quý vị xem video: 10 vật nuôi đắt nhất thế giới

