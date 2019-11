Khám phá quan niệm sai lầm về động vật bạn vẫn "tin sái cổ"

Miệng của chó là sạch hơn của con người. Điều đó là không đúng sự thật. Miệng của loài động vật này có chứa nhiều vi khuẩn tương đương như miệng của con người. Thú có túi ôpôt có thể treo mình lơ lửng bằng đuôi. Phim hoạt hình thường cho thấy hình ảnh loài thú có túi ôpôt treo mình lơ lửng bằng đuôi và thậm chí ngủ theo cách đó khiến nhiều người tin “sái cổ”. Nhưng thực tế một cái đuôi của thú có túi ôpôt không đủ mạnh để giữ nó trong thời gian hơn một phút. Chim sẽ bỏ con sau khi chim con bị con người chạm vào. Truyền thuyết về loài chim này hoàn toàn sai lầm, cho rằng chim mẹ sẽ bỏ rơi con khi nó ngửi thấy mùi con người trên con chúng, nhưng thực tế các loài chim không thể ngửi thấy mùi gì nhiều do dây thần kinh khứu giác rất nhỏ. Đà điểu gặp kẻ thù sẽ chúi đầu vào cát. Khám phá này không đúng, đà điểu là những con chim chạy rất nhanh, do đó khi gặp kẻ thù chúng chỉ cần chạy đi. Bọ ngựa cầu nguyện nổi tiếng ăn thịt bạn tình, nhưng thực tế điều như vậy gần như không bao giờ được nhìn thấy trong tự nhiên. Cá vàng là động vật có trí nhớ rất ngắn. Đó là quan niệm sai lầm vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá vàng có khả năng ghi nhớ các tuyến đường phức tạp, thậm chí ghi nhớ âm thanh. Niềm tin dơi là động vật mù hoàn toàn sai lầm. Sự thật là loài dơi thường dựa vào tiếng vang để tìm hiểu về môi trường xung quanh, kết hợp với tín hiệu thị giác để xác định nơi chúng cần phải đi. Mèo chỉ di chuyển được bằng cách đi bộ là không đúng. Thực tế, loài mèo có phản xạ thăng bằng cho phép nó có thể nhảy và di chuyển trong không trung dễ dàng. Con vật có nhiều khả năng hạ cánh một cách duyên dáng từ trên cao. Một năm sống của người bằng 7 năm của chó. Quan niệm này là hoàn toàn sai lầm bởi thực tế các giống chó khác nhau có thời gian sống khác nhau. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm hiểu được lý do tại sao, nhưng những con chó lớn có xu hướng tuổi thọ ngắn hơn những con ngoại hình nhỏ hơn. Mời quý vị xem video: Sinh vật kỳ quái hình dáng như bộ não người

