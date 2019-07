Hoan nghênh chim cánh cụt diễu hành tự hào đồng tính

Sở thú thành phố London là nhà của cặp đôi chim cánh cụt đồng tính nổi tiếng Ronnie và Reggie. Nhằm tôn vinh tình yêu cao đẹp của cặp đôi này và những mối quan hệ tương tự trong sở thú, ban điều hành nơi đây đã quyết định tổ chức “Diễu hành tự hào đồng tính” đầu tiên dành riêng cho động vật. Nó nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên Zoo Night diễn ra vào ngày 5.7, một ngày trước sự kiện “Diễu hành tự hào LGBT” tại London.

Ronnie và Reggie - Ảnh: CNN

Bên cạnh những hoạt động thông thường, Zoo Night năm nay sẽ có thêm các buổi chia sẻ về giới tính, giao phối và mối quan hệ đồng tính trong thế giới động vật. Chưa hết, nhiều nghệ sĩ drag queen cũng sẽ có mặt để nói về việc “sống thật và yêu người bạn muốn”.



Một băng-rôn đã được treo trên chuồng của Ronnie và Reggie với nội dung: “Có vài chú chim cánh cụt là đồng tính. Hãy chấp nhận đi”. Hành động này nhằm hưởng ứng chiến dịch Get Over It chống nạn kỳ thị và phân biệt đối xử cộng đồng LGBT do tổ chức Stonewall (Anh) khởi xướng.

Mời quý vị xem video: Cực yêu cảnh chim cánh cụt đón Giáng sinh

Chuyện tình đồng tính nổi tiếng

Ronnie và Reggie quen nhau vào năm 2014. Một năm sau, chúng nhận nuôi một quả trứng đã bị một cặp vợ chồng khác bỏ rơi và chia sẻ nhiệm vụ cao cả này với chú gà con Kyton cho đến khi chú chim cánh cụt nhỏ rời tổ. Hiện nay, Ronnie và Reggie vẫn mạnh khỏe và thường được nhìn thấy đang âu yếm với nhau trong tổ của chúng.

Sở thú London có tổng cộng 93 chú chim cánh cụt. Ronnie và Reggie không phải là cặp đôi đồng tính duy nhất mà còn có Nadja và Zimmer, Dev và Martin.

Quan hệ đồng tính luyến ái rất phổ biến trong thế giới động vật, đặc biệt là chim cánh cụt. Cho đến nay, hành vi này đã được tìm thấy trong hơn 450 loài. Tháng trước, một thủy cung ở Ireland đã tiết lộ rằng hơn phân nửa những con chim cánh cụt tại đây có mối quan hệ đồng tính.