Hổ dữ bị thương, tìm đến đồn biên phòng cầu cứu con người

Tikhon, con hổ Siberia, bất ngờ xuất hiện tại một đồn biên phòng của Nga, giáp ranh với Trung Quốc đúng vào dịp năm mới. Ngay cả khi lính gác bắn súng hù dọa con vật, nó vẫn không chịu rời đi.

“Nó tiếp cận đồn biên phòng ở gần vườn quốc gia 'The Land of the Leopard' hôm 29/12/2018 và sau đó không hề rời đi dù binh sĩ có nổ súng cảnh cáo”, Mirror dẫn tin từ tờ The Siberian Times, cho hay.

Sergey Aramilev, giám đốc Trung tâm hổ Siberia, khen ngợi lính biên phòng Nga không bắn chết con vật bởi nó là con đực của giống loài đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Tikhon dù bị thương nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hung dữ. Nó đã ăn thịt 2 chú chó bảo vệ của đồn biên phòng Nga.

Các nhân viên kiểm lâm được mời đến và ghi nhận hành vi bất thường của con hổ Siberia , loài sống chủ yếu ở vùng Viễn Đông của Nga và thường tránh tiếp xúc với con người.

Theo Aramilev, con hổ đến đây để cầu cứu con người vì nó bị thương.

Các kiểm lâm viên phối hợp vây bắt và tiêm thuốc an thần cho con vật bị thương. Tikhon được đưa về một trung tâm phục hồi dành cho hổ.

“Chúng tôi cần chờ kết quả kiểm tra để biết phải làm gì tiếp theo với Tikhon. Nhưng rõ ràng vấn đề tuổi tác sẽ khiến nó không thể trở lại môi trường hoang dã được nữa”, ông Aramilev nói.