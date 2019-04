Cảm giác khi đứng bên trong một "hố đen" như thế nào

Hội nghị TED thường niên tại Vancouver, Canada nổi tiếng với các cuộc hội thảo kích thích tư duy, nhưng đây cũng là dịp các công ty phô trương nhiều công nghệ tương lai. Những người tham dự hội nghị năm nay có thể đi qua các "phòng mô phỏng ô nhiễm" để trải nghiệm chất lượng không khí ở các thành phố khác nhau, bắt gặp những robot có thể thở như người hoặc nói chuyện với trí tuệ nhân tạo. Tại ddayam Holodome - một cỗ máy mô phỏng được phát triển bởi Vulcan, công ty tư nhân thành lập bởi Paul Allen, đồng sáng lập Microsoft - gây chú ý với người tham quan. Các fan của loạt phim Star Trek sẽ thấy cỗ máy này được đặt tên dựa trên “holodeck” - buồng mô phỏng đa môi trường trong phim. Holodome mang lại trải nghiệm 360 độ, hình ảnh được chiếu xung quanh người xem cả trên đầu và dưới chân. Khi mới bước vào Holodome, bạn sẽ cảm thấy hơi đáng ngại do không gian xung quanh hoàn toàn là một màu đen. Phòng mô phỏng được trang bị 4 máy chiếu và 16 loa cùng các sợi dẫn âm, cho phép người dùng trải nghiệm rung động tạo ra khi một ngôi sao phát nổ. Mô phỏng lỗ đen được thuyết minh bởi diễn viên Viola Davis bắt đầu với một chùm sáng xanh của vụ nổ siêu sao. Vì các nhà khoa học vẫn còn nhiều điều để khám phá về hố đen, nhóm mô phỏng tại Vulcan hướng đến một “hành trinh thi ca” hơn là cố gắng tái tạo tính chân thực hoàn hảo của các sự kiện thực sự. Sau vụ nổ sao, các đám mây khí siêu nóng nhanh chóng bị hút bởi lực hấp dẫn và tạo thành một đĩa bồi tụ quanh chân trời sự kiện. Cuối cùng, người trải nghiệm sẽ được xem mô hình khả kiến của một hố đen, tiến dần về phía dị điểm của nó và hoàn toàn bị lực hấp dẫn “xơi tái”. Cùng với đó là không gian đen tối hoàn toàn vì ánh sáng lúc này đã không còn. Một tuần trước, các nhà khoa học đã công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen. Thú vị là cỗ máy mô phỏng cho kết quả khá giống với thực tế. "Chúng tôi là những gã ngốc gặp may", Giám đốc phát triển kinh doanh của Vulcan - Cooper Moo - cho biết. Bên cạnh cảm giác bên trong một hố đen, thiết bị còn cung cấp hai trải nghiệm ảo khác là leo lên đỉnh Everest và xem những bức tranh của Claude Monet. Tất cả ba trải nghiệm này đều do Paul Allen đưa ra. Qua đời vào năm ngoái do biến chứng của bệnh ung thư tế bào hệ lympho ở tuổi 65, Paul Allen đã không thể nhìn thấy công trình mang ý tưởng của mình. "Anh ấy muốn đưa mọi người đến những nơi mà họ không thể đi", Moo cho biết. Cooper Moo cho biết phiên bản thương mại của Holodome đã được xây dựng trong gần 5 năm, và đây là lần đầu tiên ra mắt tại TED. Vulcan đang tìm kiếm đối tác để mở rộng quy mô dự án.

