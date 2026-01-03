Hà Nội

Xã hội

Huy động hơn 220 triệu đồng cho Quỹ ươm mầm xanh Măng Đen

Quỹ Ươm mầm xanh sử dụng trồng thêm hàng ngàn cây hoa anh đào tô điểm cho Măng Đen, làm cầu nối gắn kết trách nhiệm của cộng đồng với môi trường.

Tuệ Minh

Hơn 1.200 cây hoa anh đào Sakura Nhật Bản sẽ sớm phủ sắc hồng lên đại ngàn Măng Đen nhờ nguồn kinh phí huy động được từ Giải Pickleball tỉnh Quảng Ngãi mở rộng 2026 vừa diễn ra ngày 3/1.

​Khác với những giải đấu thông thường, Giải Pickleball năm nay mang thông điệp “Chung tay Ươm mầm xanh Măng Đen”. Toàn bộ nguồn thu không dùng cho mục đích thương mại mà được chuyển hóa trực tiếp thành cây xanh.

1000026396.jpg
Giải Pickleball Quảng Ngãi mở rộng 2026 huy động 125 triệu đồng để trồng hoa anh đào.

Giải đấu quy tụ 42 vận động viên là người dân địa phương, du khách, vận động viên chuyên nghiệp, cán bộ quản lý, đại diện các doanh nghiệp và đơn vị lữ hành. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: Open, Cộng đồng và Giao lưu, thi đấu từ vòng bảng đến tứ kết, bán kết và chung kết trong không khí sôi nổi, gắn kết.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã gây quỹ được 125 triệu đồng, tương đương 1.250 cây hoa anh đào, góp phần phủ xanh cảnh quan và tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng cao nguyên.

Phát biểu sau giải đấu, bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, gửi lời cảm ơn tới người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng hành, chung tay “ươm mầm xanh” cho Măng Đen.

Theo bà Mân, giải Pickleball không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, chuyển hóa tinh thần trách nhiệm xã hội thành những hành động cụ thể vì môi trường.

Nhiều du khách và vận động viên tham gia giải bày tỏ sự thích thú khi vừa trải nghiệm du lịch Măng Đen, vừa trực tiếp đóng góp vào việc trồng hoa anh đào, tạo nên không gian xanh và lan tỏa thông điệp du lịch xanh, bền vững.

“Những cây hoa anh đào Sakura được trồng từ giải đấu sẽ tiếp tục tô thêm sắc hồng cho Măng Đen, làm bức tranh du lịch nơi đại ngàn thêm cuốn hút, đồng thời mở ra sinh kế lâu dài cho người dân địa phương gắn bó với du lịch”, bà Mân nhấn mạnh.

1000026151.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi trồng hoa anh đào tại xã Măng Đen.

Trước đó, thông qua đóng góp của Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi cũng đã trao tặng Quỹ “Ươm Mầm xanh" số tiền 100 triệu đồng.

Quỹ “Ươm Mầm xanh Măng Đen” là sáng kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kể từ năm 2025, với nguồn quyên góp từ các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh.

Quỹ sẽ được sử dụng để mua cây giống trồng phủ xanh Măng Đen, góp phần tạo thêm không gian xanh, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Hoa đào cùng pháo hoa đua sắc tại Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen.
