Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong tối 24/10

Lực Lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện, xử lý 2.062 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn ngay trong  một buổi tối.

Gia Đạt

Ngày 25/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã thông tin về việc kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông và cho biết ngày 24/10, theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h30 đến 23h.

image.jpg
Khu vực kiểm tra nồng độ cồn lái xe tối 24/10.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 57.339 lượt lái xe (5.155 xe khách, 3.396 xe tải, 11.621 xe con, 36.173 xe mô tô, 4 xe ôtô chuyên dùng, 990 xe thô sơ); Phát hiện và lập biên bản xử lý 2.062 trường hợp (11 xe tải, 47 xe con, 1.959 xe mô tô, 45 xe thô sơ và phương tiện khác).

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn. Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Việc trong tối 24/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là con số đáng báo động.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#vi phạm nồng độ cồn #CSGT #kiểm tra giao thông #lái xe vi phạm #an toàn giao thông #xử lý vi phạm

Bài liên quan

Xã hội

Xác minh, xử phạt tài xế làm rơi đất thải ra đường phố Hà Nội

Anh N. thừa nhận đã điều khiển ô tô tải chở đất thải, do đất nhão và che chắn không cẩn thận nên trong quá trình di chuyển đã làm rơi đất xuống đường.

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết vừa xác minh, xử lý 1 trường hợp xe tải chở đất thải làm rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng vệ sinh môi trường khu vực.

download.jpg
Tài xế xe tải làm việc tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

'Công ước Hà Nội' khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số

“Công ước Hà Nội” đánh dấu bước trưởng thành của Việt Nam – không chỉ hội nhập, mà còn tham gia định hình luật lệ, chuẩn mực, giá trị chung thời đại số.

Ngày 25/10, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề: “Chống tội phạm mạng - chia sẻ trách nhiệm - hướng tới tương lai” long trọng diễn ra tại Hà Nội.

Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta. Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò một đối tác tin cậy, tiếp tục khẳng định nỗ lực và cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác đa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Bất ngờ lời khai đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện ở Nghệ An

Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Ngày 24/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996), trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người đang có mặt trong phòng bệnh, trong đó có nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Khi đối tượng giằng lấy một trẻ sơ sinh với ý định ném qua cửa sổ, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã dũng cảm lao vào giành lại cháu bé, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới