'Công ước Hà Nội' khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số

Ngày 25/10, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề: “Chống tội phạm mạng - chia sẻ trách nhiệm - hướng tới tương lai” long trọng diễn ra tại Hà Nội.

Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta. Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò một đối tác tin cậy, tiếp tục khẳng định nỗ lực và cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác đa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Nhân dân

Đánh dấu bước phát triển mới của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên số

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, sự kiện Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam là nơi mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng là một dấu mốc lịch sử mang nhiều tầng ý nghĩa không chỉ về mặt pháp lý, mà còn về văn hóa, chính trị và tầm vóc quốc gia.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tên của Thủ đô Việt Nam được gắn với một công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, khẳng định vị thế của Hà Nội trung tâm của một đất nước đang “vươn mình mạnh mẽ” trong kỷ nguyên mới: độc lập, tự chủ, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nếu như hơn hai thập niên trước, Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” và tiếp theo là “Thành phố sáng tạo” năm 2019, thì hôm nay, “Công ước Hà Nội” chính là biểu tượng kế tiếp, đánh dấu bước phát triển mới của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên số – một nền ngoại giao mang bản sắc nhân văn, luôn đề cao hòa bình, hợp tác, và nay còn mở rộng sang không gian mạng – biên giới mới của nhân loại. Từ hòa bình trong thế giới hữu hình, Việt Nam nay cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo hòa bình trong không gian số, nơi mọi tương tác, sáng tạo và tri thức đều cần được bảo vệ bằng luật pháp, đạo đức và niềm tin.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng việc Liên Hợp Quốc chọn Hà Nội không chỉ bởi năng lực tổ chức hay uy tín quốc tế, mà còn vì Hà Nội đã trở thành biểu tượng của niềm tin, nơi giao thoa giữa truyền thống nhân văn phương Đông và tinh thần hội nhập của thời đại số. “Công ước Hà Nội” vì thế không chỉ là một văn kiện chống tội phạm mạng, mà còn là một lời khẳng định về khát vọng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, an ninh và sự phát triển bền vững của nhân loại, đúng với tinh thần mà Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần nhấn mạnh: “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư thế độc lập, tự cường và chủ động hội nhập, việc Hà Nội trở thành điểm khởi nguồn của một công ước toàn cầu mang tầm nhân loại đã góp thêm một chương mới cho hành trình “Việt Nam – Quốc gia kiến tạo hòa bình, thúc đẩy hợp tác và dẫn dắt những giá trị nhân văn của thời đại số”.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc Hà Nội liên tiếp được lựa chọn là nơi diễn ra các sự kiện đối ngoại tầm cỡ thế giới từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 cho đến nay là Lễ ký Công ước Hà Nội không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình lâu dài khẳng định uy tín, năng lực và bản sắc riêng có của Thủ đô Việt Nam – một “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” và là trung tâm của ngoại giao đa phương khu vực.

“Tôi cho rằng, chính bề dày văn hóa, đối ngoại của Thăng Long – Hà Nội là yếu tố giúp Thủ đô trở thành trung tâm ngoại giao đa phương, điểm gặp gỡ của các nền văn minh và ý tưởng phát triển. Từ những giá trị cổ truyền ấy, Hà Nội bước vào thời đại mới với một tâm thế mới: kế thừa di sản của tổ tiên nhưng biết làm giàu nó bằng tri thức, công nghệ và sáng tạo. Đó là biểu hiện sinh động của “ngoại giao văn hóa” Việt Nam trong kỷ nguyên mới – nơi văn hóa không chỉ là nền tảng, mà còn là sức mạnh mềm giúp đất nước hội nhập, khẳng định vị thế và đóng góp cho hòa bình, phát triển toàn cầu”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Thông điệp về trách nhiệm và tầm nhìn của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu, “Công ước Hà Nội” không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế, mà còn là thông điệp về trách nhiệm và tầm nhìn của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ rằng Việt Nam không đứng ngoài những vấn đề toàn cầu, mà chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo trật tự mới – một trật tự số công bằng, an toàn và nhân văn hơn cho nhân loại.

Cùng với đó, Hà Nội với tư cách là trung tâm chính trị, văn hóa và ngoại giao của cả nước đang có cơ hội lớn để trở thành “điểm hẹn của niềm tin” trong các tiến trình hợp tác quốc tế mới, đặc biệt là về ngoại giao số, quản trị Internet, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng toàn cầu. Từ việc tổ chức thành công các sự kiện lớn của Liên hợp quốc, ASEAN, ASEM, đến việc ký Công ước lần này, Hà Nội đang dần khẳng định vai trò của một thủ đô kiến tạo, kết nối và dẫn dắt những giá trị mới của kỷ nguyên số.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Để phát huy hơn nữa vai trò ấy, Hà Nội cần chủ động xây dựng chiến lược “ngoại giao số” gắn với bản sắc văn hóa và tri thức Việt Nam – nghĩa là không chỉ ứng dụng công nghệ để quản lý, mà còn để lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần hòa hiếu, sáng tạo của dân tộc trong không gian mạng. Thủ đô có thể trở thành nơi đặt các trung tâm nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đạo đức số, trí tuệ nhân tạo nhân văn, kết nối giữa các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ và giới học giả Việt Nam.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng bày tỏ sự tin tưởng, sức mạnh mềm của Hà Nội – nằm ở văn hóa, con người và tri thức chính là nền tảng cốt lõi tạo nên thương hiệu đối ngoại của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Bởi Hà Nội là trung tâm kết tinh tinh hoa văn hóa Việt Nam, là nơi sản sinh những giá trị làm nên bản lĩnh và tâm hồn dân tộc. Chính điều đó khiến Hà Nội có khả năng đặc biệt: đối thoại bằng văn hóa, thuyết phục bằng niềm tin, và lan tỏa bằng nhân cách con người.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khi các hình thức ngoại giao ngày càng đa dạng từ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế đến ngoại giao văn hóa và ngoại giao số thì Hà Nội đang giữ vai trò “đầu tàu” thể hiện bản lĩnh Việt Nam. Mỗi di sản, mỗi công trình văn hóa, mỗi con người Hà Nội – từ nhà khoa học, nghệ sĩ, sinh viên đến người dân bình thường đều là một “đại sứ văn hóa” góp phần tạo nên hình ảnh Thủ đô nhân văn, hiếu khách, trí tuệ và sáng tạo.

“Tôi cho rằng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sức mạnh mềm ấy cần được đầu tư, bồi đắp và chuyển hóa thành nguồn lực chiến lược – vừa phục vụ phát triển, vừa củng cố uy tín quốc tế của đất nước. Hà Nội có thể tiếp tục dẫn đầu trong việc phát triển “ngoại giao văn hóa nhân dân”, thông qua nghệ thuật, giáo dục, công nghệ và các không gian sáng tạo, để mỗi người dân đều thấy mình là một phần của “thương hiệu Hà Nội”.

Trên hết, hình ảnh “một Thủ đô hiện đại, hội nhập nhưng đậm đà bản sắc” phải được thể hiện bằng chính chất lượng sống, môi trường văn hóa, tinh thần cởi mở và sáng tạo của con người Hà Nội. Đó chính là cách Thủ đô góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới – không chỉ bằng những diễn đàn chính trị, mà bằng văn hóa ứng xử, chiều sâu tri thức và khát vọng nhân văn của cả một dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, sự kiện Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội làm nơi ký kết “Công ước Hà Nội” mở ra một cơ hội mang tính chiến lược cho Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng và quản trị số. Trong một thế giới mà không gian mạng đã trở thành “mặt trận thứ năm” sau đất liền, biển, không trung và vũ trụ, việc chủ động tham gia kiến tạo luật chơi toàn cầu thể hiện rõ tầm nhìn và trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn tin rằng, trong thời gian tới, Hà Nội có thể trở thành trung tâm đối thoại quốc tế về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo, nơi các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp cùng bàn thảo về việc xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn – đúng như tinh thần của “Công ước Hà Nội”. Từ đây, Thủ đô không chỉ là nơi diễn ra những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, mà còn là biểu tượng cho khát vọng đóng góp của Việt Nam vào việc kiến tạo trật tự số công bằng, vì con người và vì hòa bình thế giới.

Ở tầm nhìn xa hơn, “Công ước Hà Nội” đánh dấu bước trưởng thành của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – một kỷ nguyên mà chúng ta không chỉ hội nhập, mà còn tham gia chủ động định hình luật lệ, chuẩn mực và giá trị chung của thời đại số. Và khi tên Thủ đô được gắn với một công ước quốc tế mang tầm nhân loại, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cam kết của Việt Nam với thế giới: luôn kiên định con đường phát triển hòa bình, lấy con người làm trung tâm, và lấy văn hóa – tri thức – đạo đức làm nền tảng cho tương lai số của nhân loại.