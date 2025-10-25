Hà Nội

Xã hội

Xác minh, xử phạt tài xế làm rơi đất thải ra đường phố Hà Nội

Anh N. thừa nhận đã điều khiển ô tô tải chở đất thải, do đất nhão và che chắn không cẩn thận nên trong quá trình di chuyển đã làm rơi đất xuống đường.

Gia Đạt

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết vừa xác minh, xử lý 1 trường hợp xe tải chở đất thải làm rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng vệ sinh môi trường khu vực.

download.jpg
Tài xế xe tải làm việc tại cơ quan Công an.

Cụ thể, sáng 24/10, qua công tác nắm tình hình, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT phát hiện nhiều vệt đất thải rơi vãi trên phố Lê Duẩn (thuộc phường Cửa Nam), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Ngay sau đó, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 đã khẩn trương phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường tiến hành thu dọn, xử lý số đất thải rơi vãi, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ phương tiện vi phạm.

download-1.jpg
Hình ảnh phương tiện vi phạm được ghi nhận qua camera.

Kết quả xác minh cho thấy, chiếc xe tải chở đất làm rơi vãi trên đường nói trên mang biển kiểm soát 29K-038.xx do anh Đ.V.N (sinh năm 1985, trú tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) điều khiển. Tại cơ quan Công an, anh N. thừa nhận rạng sáng cùng ngày đã điều khiển xe ô tô tải chở đất thải, do đất nhão và che chắn không cẩn thận nên trong quá trình di chuyển đã làm rơi đất xuống đường.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.V.N về hành vi “Điều khiển xe chở vật liệu để rơi vãi xuống đường” và tạm giữ Giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô, người điều khiển phương tiện phải sắp xếp hàng hoá gọn gàng, chằng buộc chắc chắn; khi vận chuyển hàng rời, vật liệu rời phải che chắn cẩn thận, không để rơi vãi ra đường, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Nguồn: ĐTHĐT.
