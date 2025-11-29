Hiện trạng cảnh quan sông Hồng dự kiến làm đại lộ tỉ USD
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường của Hà Nội.
Thường trực Chính phủ vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của TP Hà Nội.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân. Đồ án quy hoạch cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.
Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: Giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.
Đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, thành phố Hà Nội đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư…
Trước đó trong tháng 9-2025, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đã có báo cáo kết quả sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng sau hơn 2 tháng nghiên cứu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng, bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.
Đại dự án này được kỳ vọng sẽ mang tới diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trở thành "kỳ tích sông Hồng" góp phần hiện thực hóa giấc mơ nhiều thế hệ về một thành phố ven sông hiện đại, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của Việt Nam và vươn tầm khu vực.
TP.HCM thúc tiến độ ba dự án cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và Thủ Thiêm 4
Ngày 28/11, UBND TP.HCM đã ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, về tiến độ triển khai nghiên cứu đầu tư 3 dự án nhóm A gồm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.
TP.HCM đang yêu cầu các sở, ngành rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư cho ba dự án giao thông nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Thủ Thiêm 4, phấn đấu khởi công một số công trình ngay đầu năm 2026, gắn với các dịp chính trị quan trọng sắp tới.
Hải Phòng khởi tố nhóm phát hành tiền ảo lừa đảo 400 nhà đầu tư
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của 400 nhà đầu tư với số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đồng.
Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.
Làm rõ vị trí, pháp lý hồ chứa bị vỡ ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết hồ chứa bị vỡ do Công ty Việt Phong Phú xây dựng không nằm trong nội dung chủ trương đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sáng 5/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã có báo cáo về vị trí, quy mô và tính pháp lý của hệ thống hồ chứa thuộc Dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC do Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú đầu tư tại xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.