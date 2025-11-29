Hà Nội

Xã hội

Hiện trạng cảnh quan sông Hồng dự kiến làm đại lộ tỉ USD

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường của Hà Nội.

Thường trực Chính phủ vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của TP Hà Nội.

Dự án mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô và đây là thời điểm quan trọng để thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên sông Hồng.
Dự án mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô và đây là thời điểm quan trọng để thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân. Đồ án quy hoạch cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: Giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

Đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, thành phố Hà Nội đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư…

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha đất, trong đó trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng.
Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha đất, trong đó trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng.

Trước đó trong tháng 9-2025, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đã có báo cáo kết quả sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng sau hơn 2 tháng nghiên cứu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng, bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Đại dự án này được kỳ vọng sẽ mang tới diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trở thành "kỳ tích sông Hồng" góp phần hiện thực hóa giấc mơ nhiều thế hệ về một thành phố ven sông hiện đại, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Đồ án quy hoạch cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.
Đồ án quy hoạch cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.
Hiện nay, hai bên bờ sông Hồng vẫn chỉ là những bãi bồi, đồng ruộng và một số làng, xã.
Hiện nay, hai bên bờ sông Hồng vẫn chỉ là những bãi bồi, đồng ruộng và một số làng, xã.
Thành phần chính của dự án là 2 tuyến đường bộ chạy 2 bên bờ sông với tổng chiều dài 92 km, bắt đầu tư cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Thành phần chính của dự án là 2 tuyến đường bộ chạy 2 bên bờ sông với tổng chiều dài 92 km, bắt đầu tư cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Dự án hình thành chuỗi 8 công viên mở, công viên sinh thái, 12 công viên chuyên đề với tổng diện tích 3.297 ha, trong đó bố trí một số công trình mang tính điểm nhấn của Thủ đô nằm ngoài đê
Dự án hình thành chuỗi 8 công viên mở, công viên sinh thái, 12 công viên chuyên đề với tổng diện tích 3.297 ha, trong đó bố trí một số công trình mang tính điểm nhấn của Thủ đô nằm ngoài đê
Chạy dọc hai bên sông Hồng còn có hai tuyến đường sắt một ray dài 85 km, đáp ứng mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng).
Chạy dọc hai bên sông Hồng còn có hai tuyến đường sắt một ray dài 85 km, đáp ứng mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng).
Dự án chia thành ba vùng đô thị theo ba đoạn dọc sông Hồng. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long là khu vực công viên cây xanh sinh thái, bảo tồn tự nhiên và thể dục thể thao.
Dự án chia thành ba vùng đô thị theo ba đoạn dọc sông Hồng. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long là khu vực công viên cây xanh sinh thái, bảo tồn tự nhiên và thể dục thể thao.
Đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là khu vực đa chức năng: Khu công cộng, văn hóa, thương mại, vui chơi giải trí.
Đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là khu vực đa chức năng: Khu công cộng, văn hóa, thương mại, vui chơi giải trí.
Đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở là khu vực thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, công cộng, dịch vụ, du lịch...
Đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở là khu vực thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, công cộng, dịch vụ, du lịch...
Dự kiến tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 338.000 tỉ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư. TP Hà Nội dự kiến khởi công dự án vào ngày 19-12 tới, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.
Dự kiến tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 338.000 tỉ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư. TP Hà Nội dự kiến khởi công dự án vào ngày 19-12 tới, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.
