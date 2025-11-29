TP.HCM thúc tiến độ ba dự án cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và Thủ Thiêm 4

Ngày 28/11, UBND TP.HCM đã ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, về tiến độ triển khai nghiên cứu đầu tư 3 dự án nhóm A gồm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.

TP.HCM đang yêu cầu các sở, ngành rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư cho ba dự án giao thông nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Thủ Thiêm 4, phấn đấu khởi công một số công trình ngay đầu năm 2026, gắn với các dịp chính trị quan trọng sắp tới.

Theo thông báo kết luận của Văn phòng UBND TP.HCM, ngày 26.11.2025, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp về tiến độ nghiên cứu đầu tư các dự án nhóm A nói trên. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, rút ngắn quy trình chuẩn bị, bảo đảm tiến độ khởi công theo kế hoạch, đặc biệt là mốc 15.1.2026.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2 (kết nối TP.HCM với Đồng Nai), căn cứ Công văn số 3338/UBND-DA ngày 31.10.2025 về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Phó chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise. Nhiệm vụ đặt ra là rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình vào ngày 15.1.2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo phương án đề xuất hồi tháng 8.2025 của Tập đoàn Masterise, dự án cầu đường Phú Mỹ 2 có chiều dài khoảng 16,7 km (bao gồm cả đường dẫn), quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư dự kiến 21.484 tỉ đồng.

Với dự án cầu Cần Giờ (nối huyện Nhà Bè cũ với huyện Cần Giờ cũ), UBND TP giao Sở Xây dựng nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ hai phương án đầu tư và gửi Sở Tài chính. Phương án 1 là đầu tư công, bảo đảm đủ điều kiện, thủ tục để trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12.2025, đồng thời xây dựng tiến độ chi tiết cho từng phần việc. Phương án 2 là đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP), trên cơ sở xem xét đề xuất của Tập đoàn Masterise nhưng vẫn phải bảo đảm mục tiêu khởi công ngày 15.1.2026.

Theo phương án nghiên cứu của Sở Xây dựng, cầu Cần Giờ có chiều dài khoảng 7,3 km, tĩnh không 55 m, tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2028, cây cầu sẽ thay thế phà Bình Khánh hiện hữu, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến huyện Cần Giờ cũ, tạo trục hạ tầng giao thông liên hoàn, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và mở đường cho sự phát triển bứt phá của khu đô thị du lịch ven biển.

Cầu Phú Mỹ 2 giúp hình thành trục giao thông mới giữa TPHCM và Đồng Nai- Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Cùng với dự án cầu Cần Giờ, trước đó UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Tháng 10.2025, Sở Xây dựng TP cũng có văn bản chấp thuận sau khi tiếp nhận đề xuất của Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) về việc mở lại tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), bổ sung thêm một phương án tăng cường kết nối khu vực này với trung tâm thành phố.

Riêng đối với dự án cầu Thủ Thiêm 4, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu các ý kiến của Bộ Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ trình bày kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai dự án theo phương thức PPP, làm rõ các bước chuẩn bị, lộ trình thủ tục và yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư ba dự án cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và Thủ Thiêm 4 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, du lịch và dịch vụ của thành phố trong giai đoạn mới. Các sở, ngành được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đúng hạn, bảo đảm chất lượng hồ sơ và thường xuyên báo cáo tiến độ để UBND TP kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc.