Hàng nghìn ngôi nhà dân ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Nước lũ dâng nhanh đã nhấn chìm hơn 1.700 ngôi nhà ở Hà Tĩnh, hiện công tác di dời người dân đến nơi an toàn đang khẩn trương được triển khai.

Ngày 1/11, thông tin từ Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao nên 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ở các trạm đo mưa tự động phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi gần 600mm.

Lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 2/11, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to. Mưa lớn làm cho các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán người dân vùng ngập lụt tới nơi an toàn. Cụ thể, phường Vũng Áng 184 hộ/484 người; xã Kỳ Thượng 135 hộ/166 người; xã Kỳ Lạc 169 hộ/220 người; xã Cẩm Lạc 98 hộ/98 người; xã Kỳ Văn 317 hộ/991 người...

Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến hơn 1.700 nhà dân bị ngập, tập trung ở các xã như Kỳ Anh, Kỳ Khang, phường Vũng Áng, phường Sông Trí, phường Hoành Sơn, xã Kỳ Thượng, Cẩm Duệ...

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ngập lũ, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Một số tuyến tỉnh lộ, quốc lộ như ĐT.551, ĐT.547, ĐT.554 quốc lộ 8, quốc lộ 12C, quốc lộ 15, quốc lộ 1 bị ngập lụt, sạt lở nặng.

Người dân kê cao tài sản, đồ đạc để tránh lũ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chỉ đạo cho 50/676 cơ sở giáo dục với 36.768 học sinh nghỉ học.

Hiện, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ đạt 13,28m (dưới báo động 3 là 0,72m), tại trạm Hòa Duyệt là 7,51m (xấp xỉ báo động 1). Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm, mực nước đạt 8,21m (dưới báo động 1 là 1,79m). Trên sông La tại trạm Linh Cảm, mực nước ghi nhận 1,92m (dưới báo động 1 là 2,58m).