Hà Nội

Xã hội

Hà Tĩnh mưa xối xả, thuỷ điện Hố Hô xả lũ trên 1.100m³/s

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước hồ thủy điện Hố Hô dâng cao.

Hạo Nhiên

Tối 31/10, thông tin từ Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết, mực nước thượng lưu là 66,64m, mực nước hạ lưu là 24,3m; lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.142m3/s. Do đó, Nhà máy đang xả tràn với lưu lượng 1.104m3/s.

Trước đó, vào lúc 6h sáng cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết qua tràn 200 m3/s.

20190903103607-1567484769532420976774.jpg
Thuỷ điện Hố Hô xả lũ trên 1.100m³/s.

Hiện Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô đang theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ để có điều tiết xả tràn linh hoạt, hợp lý.

Ngoài ra, hiện một số hồ chứa khác ở Hà Tĩnh cũng đã tăng lưu lượng xả tràn. Cụ thể, hồ Kẻ Gỗ 350m3/s, Sông Rác 435m3/s, Kim Sơn 50m3/s, Thượng Sông Trí 100m3/s, Tàu Voi 10m3/s, Khe Xai 20m3/s, Bộc Nguyên 10m3/s, Đá Hàn 40m3/s.

Trong diễn biến liên quan, do nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã khiến cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu đi vào bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, có điểm ngập khoảng từ 1,2 đến 1,5m, gây chia cắt hoàn toàn cầu tràn.

z7175045795151-308cd33f983688fed2ab2ec8855e6c4e-4307-2311.jpg
Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu đi vào bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) bị ngập sâu.

Được biết, đây là tuyến đường độc đạo nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre). Do đó, khi cầu tràn này bị ngập nước sâu đã gây chia cắt, cô lập hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1.

Hiện, chính quyền địa phương đã căng dây, lập các biển cảnh báo, rào chắn, bố trí người trực gác, cấm người và các phương tiện qua lại khu vực cầu tràn để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 01/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Đặc biệt, lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phía Nam từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#Thuỷ điện #Hố Hô #xả lũ #Hà Tĩnh #mưa lớn #xối xả

Xã hội

Hơn 36.000 học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục Hà Tĩnh buộc phải cho 36.768 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngày 31/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn làm ngập một số tuyến đường và trường học trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (cũ).

Trong 3 ngày qua, Hà Tĩnh có mưa to và rất to dẫn đến nhiều vùng bị ngập lụt ảnh hưởng đến việc dạy và học. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh hướng dẫn các nhà trường căn cứ tình hình diễn biến của mưa lũ để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Xã hội

Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có thể hứng chịu lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hôm nay có mưa dông, trong đó Hà Tĩnh xuất hiện hàng chục điểm mưa trên 200mm, riêng điểm đo Hồ Thượng Tuy mưa 319mm từ 7-15h chiều nay.

Dự báo từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi mưa trên 700mm.

Xã hội

Lũ lớn cuốn sập cầu Le No ở TP Huế, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt

Nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về đã làm sập cầu Le No (xã Khe Tre, TP Huế), khiến hàng ngàn hộ dân bị chia cắt.

Chiều 27/10, thông tin từ UBND xã Khe Tre (khu vực thượng nguồn TP Huế) cho biết, mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn đổ về làm sập cầu Le No, gây chia cắt cho hàng ngàn hộ dân.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày (27/10) do mưa lớn, nước từ đầu nguồn đổ về nhánh sông Tả Trạch rất mạnh, tạo thành dòng lũ lớn. Cây cầu Le No không chịu được sức nước đã bị sập.

