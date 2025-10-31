Hà Tĩnh mưa xối xả, thuỷ điện Hố Hô xả lũ trên 1.100m³/s

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước hồ thủy điện Hố Hô dâng cao.

Tối 31/10, thông tin từ Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết, mực nước thượng lưu là 66,64m, mực nước hạ lưu là 24,3m; lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.142m3/s. Do đó, Nhà máy đang xả tràn với lưu lượng 1.104m3/s.

Trước đó, vào lúc 6h sáng cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết qua tràn 200 m3/s.

Thuỷ điện Hố Hô xả lũ trên 1.100m³/s.

Hiện Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô đang theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ để có điều tiết xả tràn linh hoạt, hợp lý.

Ngoài ra, hiện một số hồ chứa khác ở Hà Tĩnh cũng đã tăng lưu lượng xả tràn. Cụ thể, hồ Kẻ Gỗ 350m3/s, Sông Rác 435m3/s, Kim Sơn 50m3/s, Thượng Sông Trí 100m3/s, Tàu Voi 10m3/s, Khe Xai 20m3/s, Bộc Nguyên 10m3/s, Đá Hàn 40m3/s.

Trong diễn biến liên quan, do nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã khiến cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu đi vào bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, có điểm ngập khoảng từ 1,2 đến 1,5m, gây chia cắt hoàn toàn cầu tràn.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu đi vào bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) bị ngập sâu.

Được biết, đây là tuyến đường độc đạo nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre). Do đó, khi cầu tràn này bị ngập nước sâu đã gây chia cắt, cô lập hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1.

Hiện, chính quyền địa phương đã căng dây, lập các biển cảnh báo, rào chắn, bố trí người trực gác, cấm người và các phương tiện qua lại khu vực cầu tràn để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 01/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Đặc biệt, lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phía Nam từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

