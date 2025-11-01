Hà Nội

Xã hội

2 người bị điện giật thương vong khi kiểm tra sạp hàng sau lũ

Trong lúc ra chợ kiểm tra sạp hàng sau lũ, 2 tiểu thương ở xã Quảng Điền (TP Huế) không may bị điện giật, khiến 1 người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương.

Hạo Nhiên

Ngày 01/11, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, tại chợ Ánh Xuân vừa xảy ra vụ tai nạn giật điện, khiến một người tử vong và một người bị thương. Tại thời điểm này, khu chợ đang bị ngập nước khoảng 50cm.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 31/10, khi nước bắt đầu rút nhanh trên địa bàn, anh Hoàng Nhất D (sinh năm 1985) và anh Lê Đ (sinh năm 1983), cùng trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, đến chợ, kiểm tra sạp hàng.

giat-dien.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trong lúc nắm tay vào trụ sắt bị rò rỉ điện, cả hai không may bị điện giật. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng ngắt cầu dao, sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do đường sá xa xôi và ngập sâu nên khi đến cơ sở y tế, anh Hoàng Nhất D đã không qua khỏi. Còn anh Lê Đ bị thương đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

