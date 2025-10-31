Hà Nội

Xã hội

Hơn 36.000 học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục Hà Tĩnh buộc phải cho 36.768 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 31/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn làm ngập một số tuyến đường và trường học trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (cũ).

Trong 3 ngày qua, Hà Tĩnh có mưa to và rất to dẫn đến nhiều vùng bị ngập lụt ảnh hưởng đến việc dạy và học. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh hướng dẫn các nhà trường căn cứ tình hình diễn biến của mưa lũ để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

573059231-3010648549126842-5499372443755035746-n-786-5947.jpg
Nhằm đảm bảo an toàn, Hà Tĩnh đã cho hàng chục nghìn học sinh nghỉ học.

Tính đến 11h ngày 31/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 51/676 cơ sở giáo dục, với tổng số 36.768 học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ.

Trong đó, các khối mầm non, tiểu học, trung học sơ sở có 41 trường với 25.833 học sinh; khối trung học phổ thông có 6 trường với 8.612 học sinh; khối trung tâm giáo dục thường xuyên có 2 trung tâm với 948 học sinh; khối trung cấp, cao đẳng có 2 trường với 1.375 học sinh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình mưa lũ và nguy cơ ngập lụt; thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để chủ động phòng tránh và kịp thời thông báo nghỉ học nếu cần thiết đảm bảo tuyệt đối an toàn.

a111-3652-5173.jpg
Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Các đơn vị tổ chức phân công, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chủ động thực hiện công tác trực mưa lũ, vận chuyển đồ đạc, bảo quản cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc, chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất; kịp thời vệ sinh trường lớp, khử trùng, xử lý môi trường sạch sẽ sau khi nước rút để tổ chức dạy học trở lại.

Trong diễn biến liên quan, mưa lớn kéo làm hàng trăm mét khối đất đá trên vách núi bị sạt lở nghiêm trọng, đổ tràn xuống mặt đường ven biển nối xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh, kéo dài khoảng 30m.

Còn tại tuyến Đồng - Trung nối từ cao tốc Bắc - Nam xuống quốc lộ 1 (đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh cũ, nay là xã Kỳ Anh), hàng trăm khối đất đá từ ta-luy dương tràn xuống, chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#Hà Tĩnh #mưa lũ #học sinh #nghỉ học #an toàn

