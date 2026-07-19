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Xã hội

Hai xe khách va chạm, 4 người thương vong ở Hà Tĩnh

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong và 3 nạn nhân bị thương nặng.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 19/7, tại Km 496+300 quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận xã Can Lộc, xe khách giường nằm nhà xe Quang Dũng BKS 90E-002.xx do tài xế Ngô Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng Bắc – Nam, bất ngờ giảm tốc độ, dừng lại.

Đúng lúc này, xe khách giường nằm mang BKS: 18B-013.xx của nhà xe Đức Cư do tài xế Phạm Văn Triệu (SN 1980, trú xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, di chuyển cùng chiều từ phía sau đi tới, tông mạnh vào đuôi xe khách của nhà xe Quang Dũng.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1991) – phụ xe khách 18B-013.xx bị mắc kẹt, dẫn tới tử vong và 3 người khác bị thương, được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu. Còn phần đầu xe khách 18B-013.xx và phần đuôi xe khách 90E-002.xx hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt hiện trường phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm video người đàn ông bị xe tải tông tử vong khi băng qua đường ở Quảng Trị.
#Tai nạn #xe khách #Quốc lộ 1A #tử vong #Hà Tĩnh

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