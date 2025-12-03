Hai thanh niên đầu trần đi xe máy, Công an kiểm tra phát hiện bất ngờ

Công an xã Đại Đồng tiến hành dừng xe để kiểm tra, hai nam thanh niên không xuất trình được giấy phép lái xe và chứng nhận đăng ký xe.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hoàn (sinh năm 2009, HKTT: xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2009, HKTT: xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàn và Trung cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 27/11, Công an xã Đại Đồng (Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc mất trộm 2 chiếc xe mô tô tại thôn Đại Sơn, xã Đại Đồng. Cùng ngày, Tổ công tác Công an xã Đại Đồng thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn phát hiện Hoàn và Trung đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Địa điểm hai đối tượng trộm cắp tài sản.

Tổ công tác Công an xã Đại Đồng tiến hành dừng xe để kiểm tra, thì hai nam thanh niên này không xuất trình được giấy phép lái xe và chứng nhận đăng ký xe. Do đó, cả hai được mời về trụ sở cơ quan để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hoàn và Trung tự nguyện khai nhận đã lấy trộm 2 chiếc xe máy kể trên.

Căn cứ tài liệu điều tra, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đối với Nguyễn Minh Hoàn và Nguyễn Thành Trung về hành vi "trộm cắp tài sản", để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

