Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai thanh niên đầu trần đi xe máy, Công an kiểm tra phát hiện bất ngờ

Công an xã Đại Đồng tiến hành dừng xe để kiểm tra, hai nam thanh niên không xuất trình được giấy phép lái xe và chứng nhận đăng ký xe.

Khánh Hoài

Ngày 3/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hoàn (sinh năm 2009, HKTT: xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2009, HKTT: xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

cats-6651.jpg
Đối tượng Hoàn và Trung cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 27/11, Công an xã Đại Đồng (Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc mất trộm 2 chiếc xe mô tô tại thôn Đại Sơn, xã Đại Đồng. Cùng ngày, Tổ công tác Công an xã Đại Đồng thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn phát hiện Hoàn và Trung đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

cats-190.jpg
Địa điểm hai đối tượng trộm cắp tài sản.

Tổ công tác Công an xã Đại Đồng tiến hành dừng xe để kiểm tra, thì hai nam thanh niên này không xuất trình được giấy phép lái xe và chứng nhận đăng ký xe. Do đó, cả hai được mời về trụ sở cơ quan để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hoàn và Trung tự nguyện khai nhận đã lấy trộm 2 chiếc xe máy kể trên.

Căn cứ tài liệu điều tra, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đối với Nguyễn Minh Hoàn và Nguyễn Thành Trung về hành vi "trộm cắp tài sản", để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe:

(Nguồn: THĐT)
#trộm xe máy #Công an Bắc Ninh #trộm cắp tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy lúc nửa đêm ở Hà Nội

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy tại số 971 Giải Phóng, phường Hoàng Mai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 2/12, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội (Cảnh sát 113) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

4.jpg
Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nóng nhóm đối tượng trộm xe máy ở Quảng Trị

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã làm rõ vụ trộm cắp xe máy, bắt giữ 3 đối tượng.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23/11, Công an xã Tân Gianh tiếp nhận tin báo của anh Phạm Gia Huy (SN 2008, trú tại thôn Tân Thị, xã Tân Gianh) về việc bị mất trộm xe máy.

Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ trộm xe máy ở Đồng Tháp 'sa lưới'

Phát hiện xe máy của người dân dựng ở lề đường, Nguyễn Anh Trung (tỉnh Đồng Tháp) đã lén lấy trộm, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Trung (ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 23/10, do đường bị ngập nước nên ông Huỳnh Minh Hoàng (ngụ tại ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) để xe máy ở ngoài đường bê tông cách nhà khoảng 30m.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới