Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy lúc nửa đêm ở Hà Nội

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy tại số 971 Giải Phóng, phường Hoàng Mai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Gia Đạt

Ngày 2/12, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội (Cảnh sát 113) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

4.jpg
Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 30/11/2025, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Giải Phóng thì nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố về việc người dân phát hiện đối tượng trộm cắp tại số 789 Giải Phóng.

Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và phát hiện một người đàn ông đang dắt theo 1 xe máy Honda Vision có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe trên tại số 971 Giải Phóng, phường Hoàng Mai. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Anh Đức (SN 1988; trú tại Phương Liệt, Hà Nội).

Hiện Công an phường Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
