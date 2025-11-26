Hà Nội

Xã hội

Bắt nóng nhóm đối tượng trộm xe máy ở Quảng Trị

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã làm rõ vụ trộm cắp xe máy, bắt giữ 3 đối tượng.

Hạo Nhiên

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23/11, Công an xã Tân Gianh tiếp nhận tin báo của anh Phạm Gia Huy (SN 2008, trú tại thôn Tân Thị, xã Tân Gianh) về việc bị mất trộm xe máy.

Ngay lập tức, Công an xã Tân Gianh vào cuộc tiến hành xác minh, truy bắt nghi phạm gây án.

z7261142928249-56381337d4dddc79a18ad7001b30388e-e1764153174413.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau hơn 1 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm, gồm: Phạm Đức Anh (SN 2007), Hoàng Văn Đạt (SN 2007, cùng trú xã Tân Gianh) và Cao Văn Thương (SN 2003, trú tại thôn Thanh Tiến, xã Tuyên Hóa).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sau khi trộm được xe máy đã đem bán và lấy tiền mua ma tuý về sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Xã hội

Kẻ trộm xe máy ở Đồng Tháp 'sa lưới'

Phát hiện xe máy của người dân dựng ở lề đường, Nguyễn Anh Trung (tỉnh Đồng Tháp) đã lén lấy trộm, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Trung (ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 23/10, do đường bị ngập nước nên ông Huỳnh Minh Hoàng (ngụ tại ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) để xe máy ở ngoài đường bê tông cách nhà khoảng 30m.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt con nghiện trộm xe máy ở Vĩnh Long

Phát hiện chiếc xe máy không có người trông coi, Mai Văn Tuấn Anh (tỉnh Vĩnh Long) đã lén lấy trộm rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mai Văn Tuấn Anh ( sinh năm 1988, thường trú ấp 3, xã Mỏ Cày) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 12/11, Tuấn Anh đi bộ trên Quốc lộ 60 theo hướng từ Bến xe Mỏ Cày đến vòng xoay Đa Phước Hội, khi đến một đại lý vé số thuộc ấp 4 (xã Mỏ Cày) thì phát hiện một xe mô tô 02 bánh hiệu Yamaha Sirius màu đen trắng, mang biển kiểm soát 71B1-76.xxx không người trông coi, chìa khóa vẫn còn trên xe.

Xem chi tiết

Xã hội

Thiếu tiền tiêu xài, 2 'đạo chích nhí' đột nhập nhà dân trộm xe máy

Lợi dụng sơ hở của người dân, 2 đối tượng đã lẻn vào nhà dân ở Hà Tĩnh lấy trộm xe máy rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 20/11, thông tin từ Công an xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng chưa thành niên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 10/11, Công an xã Gia Phố nhận được tin báo của anh Nguyễn Viết Thăng (SN 1989, trú tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 xe mô tô Honda Wave A, trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Xem chi tiết

