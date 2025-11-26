Bắt nóng nhóm đối tượng trộm xe máy ở Quảng Trị

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị) đã làm rõ vụ trộm cắp xe máy, bắt giữ 3 đối tượng.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23/11, Công an xã Tân Gianh tiếp nhận tin báo của anh Phạm Gia Huy (SN 2008, trú tại thôn Tân Thị, xã Tân Gianh) về việc bị mất trộm xe máy.

Ngay lập tức, Công an xã Tân Gianh vào cuộc tiến hành xác minh, truy bắt nghi phạm gây án.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau hơn 1 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm, gồm: Phạm Đức Anh (SN 2007), Hoàng Văn Đạt (SN 2007, cùng trú xã Tân Gianh) và Cao Văn Thương (SN 2003, trú tại thôn Thanh Tiến, xã Tuyên Hóa).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sau khi trộm được xe máy đã đem bán và lấy tiền mua ma tuý về sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.