Gói thầu hơn 2 tỷ tại Xuyên Mộc: Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì ‘nhầm’ mác bê tông?

Công ty Phúc Thịnh trúng gói thầu hơn 2,1 tỷ đồng (BQLDA khu vực Xuyên Mộc) sau khi đơn vị tư vấn (cũng là bên mời thầu) đánh giá nhà thầu chào giá thấp nhất (1,91 tỷ) không đạt kỹ thuật.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh) vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 2,1 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đơn vị chào giá thấp nhất (1,91 tỷ đồng) đã bị Bên mời thầu (BMT) đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật vì các lý do như trình bày biện pháp sơ sài và nhầm lẫn mác bê tông.

Hành trình gói thầu 2,5 tỷ đồng tại Xuyên Mộc

Gói thầu được đề cập là "Xây dựng và thiết bị" (Mã TBMT: IB2500281808), thuộc Dự án "Chống xuống cấp, cải tạo và bổ sung trang thiết bị dạy học tại các trường tiểu học Thanh Bình, trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, trường THCS Bông Trang". Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc (BQLDA Xuyên Mộc). Đơn vị được giao mời thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín (Công ty Đức Tín).

Giá gói thầu được phê duyệt là 2.503.309.747 đồng. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu ngày 27/06/2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu, gồm:

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Xây dựng Trường Sơn (Công ty Trường Sơn), giá dự thầu 1.916.807.474 đồng. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh), giá dự thầu 2.503.318.958 đồng, đề xuất giảm giá 15%, giá dự thầu sau giảm giá là 2.127.821.114,3 đồng. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ (Công ty Gia Võ), giá dự thầu 2.296.677.820 đồng (giảm giá 0%).

Như vậy, Công ty Trường Sơn là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất, thấp hơn Công ty Phúc Thịnh (nhà thầu có giá thấp thứ hai) khoảng 211 triệu đồng.

Lý do nhà thầu giá thấp nhất 'trượt' kỹ thuật

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 186/BC-ĐT ngày 31/07/2025 do chính BMT – Công ty Đức Tín – lập lại cho thấy một kết quả khác.

Tổ chuyên gia của Công ty Đức Tín (gồm ông Nguyễn Đại Kiên - Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Thịnh và ông Ngô Ngọc Hiển - thành viên) đã đánh giá E-HSDT của cả 3 nhà thầu đều "Đạt" về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ở bước đánh giá về kỹ thuật, cả hai đối thủ của Công ty Phúc Thịnh đều bị đánh giá "Không Đạt".

Cụ thể, đối với Công ty Trường Sơn (nhà thầu giá thấp nhất), Báo cáo đánh giá nêu lý do: "Giải pháp về công tác thi công các hạng mục chính không đầy đủ bản vẽ Kèm theo bản vẽ thuyết minh (chỉ có 01 bản vẽ đào hố móng và 01 bản vẽ đóng trần thạch cao và 03 bản vẽ thi công an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ)".

Đáng chú ý, Báo cáo đánh giá nhận định nhà thầu "không am hiểu về hạng mục thi công", lý do là: "Yêu cầu HSMT bê tông lót móng đá 2x4 M150 nhà thầu trình bày bê tông M100 không đảm bảo yêu cầu thiết kế".

Đối với Công ty Gia Võ, lý do "Không Đạt" kỹ thuật được đưa ra là: "Đơn vị cung cấp vật tư cho gói thầu này do nhà thầu lựa chọn ký kết hợp đồng nguyên tắc không có tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư, vật liệu đáp ứng cho gói thầu" và "Giải pháp về công tác thi công các hạng mục chính không Kèm theo bản vẽ thuyết minh".

Kết quả, Công ty Phúc Thịnh là nhà thầu duy nhất được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật và được xếp hạng thứ nhất.

Trên cơ sở Tờ trình số 242/TTr-ĐT ngày 26/8/2025 của Công ty Đức Tín và Báo cáo đánh giá E-HSDT, ngày 26/09/2025, ông Nguyễn Hữu Lâu – Giám đốc BQLDA Xuyên Mộc đã ký Quyết định số 96/QĐ_BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh. Giá trúng thầu là 2.127.821.114 đồng (đúng bằng giá sau giảm giá của nhà thầu).

Quyết định số 96/QĐ_BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu (2.503.309.747 đồng), giá trúng thầu tiết kiệm được 375.488.633 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 15% (bằng đúng tỷ lệ Công ty Phúc Thịnh tự giảm giá 15%).

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Về nhà thầu trúng thầu, dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh (MST 3502271175) được thành lập ngày 24/12/2014. Người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Thu Trang.

Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở trước sáp nhập tại Ấp 1, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bưng Riềng được sáp nhập vào xã Xuyên Mộc, và Huyện Xuyên Mộc thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh (mới).

Theo dữ liệu tổng hợp (cập nhật đến tháng 10/2025), Công ty Phúc Thịnh đã tham gia 20 gói thầu, trúng 12 gói, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) là 21.578.176.626 đồng.

Đáng chú ý, năm 2025 là năm Công ty Phúc Thịnh hoạt động đấu thầu sôi nổi nhất khi tham gia 13 gói thầu và đã được công bố trúng 9 gói (tính đến 13/10/2025).

Điều 4, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rõ mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Việc một nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì các lỗi kỹ thuật như "nhầm lẫn mác bê tông" hay "thiếu bản vẽ thuyết minh" bởi đơn vị tư vấn đánh giá (cũng là BMT) luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm đảm bảo sự khách quan và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.