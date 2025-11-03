Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu hơn 2 tỷ tại Xuyên Mộc: Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì ‘nhầm’ mác bê tông?

Công ty Phúc Thịnh trúng gói thầu hơn 2,1 tỷ đồng (BQLDA khu vực Xuyên Mộc) sau khi đơn vị tư vấn (cũng là bên mời thầu) đánh giá nhà thầu chào giá thấp nhất (1,91 tỷ) không đạt kỹ thuật.

Hải Đăng _ Hà Linh

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh) vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 2,1 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đơn vị chào giá thấp nhất (1,91 tỷ đồng) đã bị Bên mời thầu (BMT) đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật vì các lý do như trình bày biện pháp sơ sài và nhầm lẫn mác bê tông.

Hành trình gói thầu 2,5 tỷ đồng tại Xuyên Mộc

Gói thầu được đề cập là "Xây dựng và thiết bị" (Mã TBMT: IB2500281808), thuộc Dự án "Chống xuống cấp, cải tạo và bổ sung trang thiết bị dạy học tại các trường tiểu học Thanh Bình, trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, trường THCS Bông Trang". Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc (BQLDA Xuyên Mộc). Đơn vị được giao mời thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín (Công ty Đức Tín).

Giá gói thầu được phê duyệt là 2.503.309.747 đồng. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu ngày 27/06/2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu, gồm:

  1. Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Xây dựng Trường Sơn (Công ty Trường Sơn), giá dự thầu 1.916.807.474 đồng.
  2. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh), giá dự thầu 2.503.318.958 đồng, đề xuất giảm giá 15%, giá dự thầu sau giảm giá là 2.127.821.114,3 đồng.
  3. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ (Công ty Gia Võ), giá dự thầu 2.296.677.820 đồng (giảm giá 0%).

Như vậy, Công ty Trường Sơn là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất, thấp hơn Công ty Phúc Thịnh (nhà thầu có giá thấp thứ hai) khoảng 211 triệu đồng.

Lý do nhà thầu giá thấp nhất 'trượt' kỹ thuật

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 186/BC-ĐT ngày 31/07/2025 do chính BMT – Công ty Đức Tín – lập lại cho thấy một kết quả khác.

Tổ chuyên gia của Công ty Đức Tín (gồm ông Nguyễn Đại Kiên - Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Thịnh và ông Ngô Ngọc Hiển - thành viên) đã đánh giá E-HSDT của cả 3 nhà thầu đều "Đạt" về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ở bước đánh giá về kỹ thuật, cả hai đối thủ của Công ty Phúc Thịnh đều bị đánh giá "Không Đạt".

Cụ thể, đối với Công ty Trường Sơn (nhà thầu giá thấp nhất), Báo cáo đánh giá nêu lý do: "Giải pháp về công tác thi công các hạng mục chính không đầy đủ bản vẽ Kèm theo bản vẽ thuyết minh (chỉ có 01 bản vẽ đào hố móng và 01 bản vẽ đóng trần thạch cao và 03 bản vẽ thi công an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ)".

Đáng chú ý, Báo cáo đánh giá nhận định nhà thầu "không am hiểu về hạng mục thi công", lý do là: "Yêu cầu HSMT bê tông lót móng đá 2x4 M150 nhà thầu trình bày bê tông M100 không đảm bảo yêu cầu thiết kế".

Đối với Công ty Gia Võ, lý do "Không Đạt" kỹ thuật được đưa ra là: "Đơn vị cung cấp vật tư cho gói thầu này do nhà thầu lựa chọn ký kết hợp đồng nguyên tắc không có tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư, vật liệu đáp ứng cho gói thầu" và "Giải pháp về công tác thi công các hạng mục chính không Kèm theo bản vẽ thuyết minh".

Kết quả, Công ty Phúc Thịnh là nhà thầu duy nhất được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật và được xếp hạng thứ nhất.

Trên cơ sở Tờ trình số 242/TTr-ĐT ngày 26/8/2025 của Công ty Đức Tín và Báo cáo đánh giá E-HSDT, ngày 26/09/2025, ông Nguyễn Hữu Lâu – Giám đốc BQLDA Xuyên Mộc đã ký Quyết định số 96/QĐ_BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh. Giá trúng thầu là 2.127.821.114 đồng (đúng bằng giá sau giảm giá của nhà thầu).

qd-3943.jpg
Quyết định số 96/QĐ_BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu (2.503.309.747 đồng), giá trúng thầu tiết kiệm được 375.488.633 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 15% (bằng đúng tỷ lệ Công ty Phúc Thịnh tự giảm giá 15%).

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Về nhà thầu trúng thầu, dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh (MST 3502271175) được thành lập ngày 24/12/2014. Người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Thu Trang.

Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở trước sáp nhập tại Ấp 1, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bưng Riềng được sáp nhập vào xã Xuyên Mộc, và Huyện Xuyên Mộc thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh (mới).

Theo dữ liệu tổng hợp (cập nhật đến tháng 10/2025), Công ty Phúc Thịnh đã tham gia 20 gói thầu, trúng 12 gói, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) là 21.578.176.626 đồng.

Đáng chú ý, năm 2025 là năm Công ty Phúc Thịnh hoạt động đấu thầu sôi nổi nhất khi tham gia 13 gói thầu và đã được công bố trúng 9 gói (tính đến 13/10/2025).

Điều 4, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rõ mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Việc một nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì các lỗi kỹ thuật như "nhầm lẫn mác bê tông" hay "thiếu bản vẽ thuyết minh" bởi đơn vị tư vấn đánh giá (cũng là BMT) luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm đảm bảo sự khách quan và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

#du lịch y tế TP Hồ Chí Minh #Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Thịnh #cải tạo và bổ sung trang thiết bị dạy học #rường tiểu học Thanh Bình #trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh #trường THCS Bông Trang

Bài liên quan

Bạn đọc

Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Công ty Đông Á: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Nhiều gói thầu xây lắp lớn Công ty Đông Á trúng trong năm 2025 có sự tham gia của nhiều nhà thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm và diễn biến lựa chọn nhà thầu vẫn đặt ra câu hỏi.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc các gói thầu tại chủ đầu tư "ruột" Trường Đại học Tài chính - Marketing, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (Công ty Đông Á) trong năm 2025 còn ghi nhận việc trúng các gói thầu xây lắp giá trị lớn tại nhiều chủ đầu tư khác nhau, với bức tranh cạnh tranh đa dạng hơn.

Tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Công ty Đông Á trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp lớn. Gói Xây dựng nhà kho số 7 (Mã E-TBMT: IB2300348857, KHLCNT thuộc năm 2025) có 4 nhà thầu tham dự. Theo báo cáo đánh giá, Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành bị loại ở bước đánh giá năng lực kinh nghiệm. Ba nhà thầu còn lại đều đạt yêu cầu kỹ thuật. Công ty Đông Á xếp hạng 1 với giá dự thầu 4.446.800.000 đồng, trúng thầu với giá này, tiết kiệm 15,95% so với giá gói thầu (5.290.854.450 đồng).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Giao thông Công chánh trúng gói thầu 25 tỷ tại Gò Vấp: Đối thủ "gục ngã" vì kỹ thuật?

CTCP Công trình Giao thông Công chánh vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 25 tỷ đồng tại BQLDA khu vực quận Gò Vấp. Đối thủ duy nhất bị loại vì lý do kỹ thuật, tỷ lệ tiết kiệm đạt được chỉ khoảng 0,2%.

Vừa qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500393917-00) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm khu phố 2-18 phường 3, quận Gò Vấp. Theo đó, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (GTCC) đã trúng thầu với giá 25.418.904.434 đồng, rất sát với giá dự toán 25.469.872.827 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,2%. Điều đáng chú ý là gói thầu này chỉ có duy nhất một đối thủ cạnh tranh với GTCC, nhưng đã bị loại từ vòng đánh giá kỹ thuật.

Đối thủ "ngã ngựa" vì hồ sơ kỹ thuật

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Xây dựng Thành Công trúng 13/13 gói thầu tại Cấp nước Tiền Giang?

Liên tiếp trúng nhiều gói thầu, đặc biệt là tỷ lệ tuyệt đối tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, năng lực và hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đang thu hút sự chú ý.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án tuyến ống cấp nước tại Đồng Tháp. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thành Công. Đáng chú ý, dữ liệu công khai cho thấy nhà thầu này đã trúng toàn bộ 13 gói thầu mà mình tham gia tại Bên mời thầu này.

Gói thầu hơn 2 tỷ đồng và đối thủ "trượt vỏ chuối"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới