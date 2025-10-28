Công ty Đông Á trúng gói thầu KTX Đại học Bách Khoa: Tiết kiệm 0,16% [Kỳ 1]

Gói thầu sửa chữa 60 phòng Ký túc xá Bách Khoa TP HCM có giá hơn 8,4 tỷ đồng. Công ty Đông Á là đơn vị trúng thầu sau khi đối thủ duy nhất bị loại.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/07/2025, ông Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), đã ký Quyết định số 2758/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Sửa chữa 60 phòng dịch vụ tầng 10, 11, 12 - khu B và 02 bếp tập thể tầng 10, 12 Ký túc xá Bách khoa.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (gọi tắt là Công ty Đông Á, MST: 0303318835, địa chỉ tại Quận 1, TP.HCM) với giá trúng thầu là 8.450.800.000 đồng. Gói thầu này có giá được duyệt là 8.463.962.795 đồng (theo Quyết định số 172/QĐ-ĐHQG ngày 25/02/2025 của ĐHQG TP.HCM phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua đấu thầu là khoảng 13.162.795 đồng, tương đương 0,16%.

Công ty Đông Á, thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Trung Cương làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này (Mã E-TBMT: IB2500279036, mời thầu ngày 19/06/2025) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Khiêm làm bên mời thầu. Theo biên bản mở thầu ngày 05/07/2025, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty Đông Á (giá dự thầu 8.450.800.000 đồng) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát (giá dự thầu 8.461.452.981 đồng).

Nguồn MSC

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 59/BC-TK ngày 15/07/2025 của Công ty Thuận Khiêm, Công ty Huy Phát được đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, báo cáo nêu: "Ngày 09/7/2025 Bên mời thầu có gửi công văn số 26/CV-TK (...) đến nhà thầu về việc đề nghị làm rõ E-HSDT đối với các nội dung chưa đáp ứng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (...), tuy nhiên đến hết thời gian trả lời nhà thầu không có văn bản hay tài liệu phúc đáp, do đó Bên mời thầu đánh giá là Không đạt".

Do đối thủ duy nhất bị loại, Công ty Đông Á là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, được đề nghị trúng thầu với giá dự thầu bằng giá trúng thầu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,16%.

Việc một gói thầu xây lắp quy mô hơn 8,4 tỷ đồng sử dụng vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của một trường đại học công lập hàng đầu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,16% đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả của công tác đấu thầu. Liệu quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu đã thực sự khách quan, minh bạch? Năng lực thực sự của nhà thầu trúng thầu ra sao?

