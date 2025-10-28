Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Đông Á trúng gói thầu KTX Đại học Bách Khoa: Tiết kiệm 0,16% [Kỳ 1]

Gói thầu sửa chữa 60 phòng Ký túc xá Bách Khoa TP HCM có giá hơn 8,4 tỷ đồng. Công ty Đông Á là đơn vị trúng thầu sau khi đối thủ duy nhất bị loại.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/07/2025, ông Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), đã ký Quyết định số 2758/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Sửa chữa 60 phòng dịch vụ tầng 10, 11, 12 - khu B và 02 bếp tập thể tầng 10, 12 Ký túc xá Bách khoa.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (gọi tắt là Công ty Đông Á, MST: 0303318835, địa chỉ tại Quận 1, TP.HCM) với giá trúng thầu là 8.450.800.000 đồng. Gói thầu này có giá được duyệt là 8.463.962.795 đồng (theo Quyết định số 172/QĐ-ĐHQG ngày 25/02/2025 của ĐHQG TP.HCM phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua đấu thầu là khoảng 13.162.795 đồng, tương đương 0,16%.

Công ty Đông Á, thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Trung Cương làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này (Mã E-TBMT: IB2500279036, mời thầu ngày 19/06/2025) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Khiêm làm bên mời thầu. Theo biên bản mở thầu ngày 05/07/2025, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty Đông Á (giá dự thầu 8.450.800.000 đồng) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát (giá dự thầu 8.461.452.981 đồng).

1-3565.jpg
1a-2667.jpg
Nguồn MSC

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 59/BC-TK ngày 15/07/2025 của Công ty Thuận Khiêm, Công ty Huy Phát được đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, báo cáo nêu: "Ngày 09/7/2025 Bên mời thầu có gửi công văn số 26/CV-TK (...) đến nhà thầu về việc đề nghị làm rõ E-HSDT đối với các nội dung chưa đáp ứng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (...), tuy nhiên đến hết thời gian trả lời nhà thầu không có văn bản hay tài liệu phúc đáp, do đó Bên mời thầu đánh giá là Không đạt".

Do đối thủ duy nhất bị loại, Công ty Đông Á là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, được đề nghị trúng thầu với giá dự thầu bằng giá trúng thầu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,16%.

Việc một gói thầu xây lắp quy mô hơn 8,4 tỷ đồng sử dụng vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của một trường đại học công lập hàng đầu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,16% đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả của công tác đấu thầu. Liệu quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu đã thực sự khách quan, minh bạch? Năng lực thực sự của nhà thầu trúng thầu ra sao?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" nói lên điều gì?

#gói thầu xây dựng #đấu thầu đại học Bách Khoa #Công ty Đông Á #tỷ lệ tiết kiệm #xây dựng KTX

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu 2,5 tỷ ở ĐH Bách Khoa Đà Nẵng: 3 nhà thầu bị loại, vì sao?

Công ty Bình Chuẩn trúng gói thầu hơn 2,4 tỷ đồng tại ĐH Bách Khoa Đà Nẵng với tỷ lệ tiết kiệm 4,42%, là nhà thầu duy nhất vượt qua đánh giá E-HSDT.

Vừa qua, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc hạng mục Gia công, lắp đặt hệ thống cửa và vách kính khung nhôm khu giảng đường H. Theo đó, Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Bình Chuẩn đã trúng thầu với giá hơn 2,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 4% so với giá gói thầu. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá E-HSDT.

Công ty Bình Chuẩn trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 4,42%

Xem chi tiết

Bạn đọc

Xây dựng Nova trúng thầu gần 13 tỷ tại ĐH Bách Khoa TP.HCM có gì "đặc biệt"?

Công ty CP Xây dựng Nova vừa được công bố trúng gói thầu gần 13 tỷ đồng tại Trường ĐH Bách Khoa, dù có giá dự thầu cao nhất trong số 3 nhà thầu tham gia.

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 13 tỷ đồng. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Nova, dù doanh nghiệp này có giá dự thầu cao nhất trong số các nhà thầu tham gia.

Nghịch lý giá cao vẫn "về đích"

Xem chi tiết

Bạn đọc

ĐH Bách Khoa TP.HCM: Nhà thầu giá thấp hơn nửa tỷ vẫn bị loại?

Tại gói thầu cải tạo cảnh quan gần 4 tỷ đồng, Liên danh Phúc Khang - Kiên Long đã trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, trong khi đối thủ bỏ giá rẻ hơn hơn 500 triệu đồng lại bị loại vì lý do kỹ thuật.

Tại gói thầu cải tạo cảnh quan khuôn viên trước Nhà B10, Liên danh Phúc Khang - Kiên Long đã vượt qua đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Xây dựng Trường Sơn để trúng thầu với giá gần sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm “rất thấp”. Điều đáng nói, nhà thầu bị loại đã đưa ra mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều, thấp hơn giá trúng thầu tới hơn 500 triệu đồng.

Loại nhà thầu giá thấp vì lý do kỹ thuật

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới